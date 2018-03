Manfredonia. In pagamento il contributo per l’acquisto dei libri di testo scolastici

Di:

Manfredonia, 19 febbraio 2018. L’assessorato alla Pubblica istruzione della Città di Manfredonia rende noto che i beneficiari del contributo per l’acquisto dei libri di testo, per l’anno scolastico 2017/2018, potranno riscuotere la somma loro spettante presso la Tesoreria comunale – Banca Popolare di Milano, in via Tribuna 65, muniti di codice fiscale e documento d’identità.

L’Amministrazione comunale, in considerazione dell’elevato numero degli assegnatari, ha disposto il seguente calendario dei pagamenti, che avverranno dalle ore 8,20 alle ore 13,20:

lettera A e B: 20 febbraio 2018;

lettera C: 21 febbraio 2018;

lettera D: 22 febbraio 2018;

lettera E, F, G: 23 febbraio 2018;

lettera G, H, I, J, K, L: 26 febbraio 2018;

lettera L, M, N, O: 27 febbraio 2018;

lettera P, Q, R: 28 febbraio 2018;

lettera R, S: 1 marzo 2018;

lettera S, T: 2 marzo 2018;

lettera T, U, V, W, X, Z: 5 marzo 2018.

I beneficiari che non riscuoteranno la somma spettante nella data stabilita, potranno incassare la stessa, presso la Tesoreria comunale, nei giorni successivi.

ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)