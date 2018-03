Manfredonia, pagamento del canone di locazione

Di:

Manfredonia, 19 febbraio 2018. CON recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto che, allo stato attuale, la somma a disposizione, finalizzata all’erogazione del contributo integrativo per il 2015 ammonta a € 321.781,12 (€ 256.781,12 assegnati dalla Regione Puglia con delibera di G. R. n. 1197/2017 + € 65.000,00 quale fondo comunale) a fronte del finanziamento complessivo di € 523.541,27.

La suddetta somma di € 321.781,12 trova copertura finanziaria nell’impegno di spesa assunto:

• per € 256.781,12 al Cap. 5180 “Legge n. 431/98 – art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – contributo regionale”, giusta determinazione dirigenziale n. 1234 del 29.09.2017 (Imp. 1098);

• per € 65.000,00 al Cap. 5178 “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione a carico Ente”, giusta determinazione dirigenziale n. 1164 del 19.09.2017 (Imp. 1025).

E’ stato determinato di liquidare e pagare in favore dei beneficiari del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione – anno 2015, la somma a fianco di ognuno indicata, pari al 61,4624% del contributo determinato con determinazione dirigenziale n. 1726 del 21.12.2017, come riportata nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, prelevando la spesa occorrente di € 321.781,12 dai capitoli sopra specificati, così ripartita:

• € 256.781,12 dal Cap. 5180 dell’esercizio provvisorio 2018;

• € 65.000,00 dal Cap. 5178 dell’esercizio provvisorio 2018.

