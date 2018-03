immagine in allegato al testo

Di:



Manfredonia. ”CON la presente desidero formulare nota di elogio e di apprezzamento ai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Manfredonia e di altre Sezioni consorelle, per aver svolto il servizio di sicurezza con molta professionalità, serietà, attenzione, competenza e gentilezza. La grande dedizione di questi volontari va sicuramente evidenziata e deve essere motivo di vanto e di orgoglio per le Sezioni alle quali appartengono. Molte volte siamo consapevoli che è molto difficile lavorare in alcune situazioni, ma loro sanno svolgere benissimo il proprio dovere. A tutti i volontari va il mio apprezzamento ed elogio”. (A cura di Michele Trotta, Presidente dell’Associazione nazionale dei Carabinieri di Manfredonia) Michele Trotta “Carnevale, professionalità e competenza dell’ANC Manfredonia” ultima modifica: da

