Omicidio a Troia, convalidato fermo di Fernando Carella

(ANSA) – TROIA (FOGGIA), 19 FEB – Il Gip di Foggia, Dino Armando Dello Iacovo, accogliendo la richiesta della locale Procura, ha convalidato l’arresto di Fernando Carella, l’uomo di 47 anni di Troia accusato di avere ucciso a coltellate la moglie Federica Ventura, di 40 anni, e di avere poi tentato il suicidio colpendosi al torace con la stessa arma. Nei confronti dell’uomo, ancora in gravi condizioni negli Ospedali Riuniti dove è ricoverato e piantonati, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia e omicidio volontario aggravato.

Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso che subito dopo aver aggredito la moglie avrebbe gridato “Aiuto, l’ho ammazzata” e che la vittima avrebbe confidato a persone vicine che voleva separarsi perché lo considerava un ‘padre-padrone’.

In passato, inoltre, l’uomo una volta avrebbe afferrata per i capelli la moglie accusandola di essere spesso fuori casa e avrebbe detto “quella la debbo mandare ai cipressi”.