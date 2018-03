San Marco in Lamis, arrestato 32enne

Di:

Foggia, 19 febbraio 2018. I militari della Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis hanno invece tratto in arresto Potenza Antonio, trentaduenne, ivi residente, nullafacente, il quale si trovava già sottoposto al regime di detenzione domiciliare perché tratto in arresto in flagranza di reato lo scorso 24 settembre per il reato di furto aggravato, essendo stato sorpreso in quell’occasione mentre usciva dalla finestra di un’abitazione, dalla quale aveva asportato alcuni oggetti di argenteria, nonché perché trovato in possesso di circa 100 grami di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Potenza è stato arrestato poiché colpito da “ordine di esecuzione per la carcerazione” della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Foggia in quanto è stato condannato ad espiare la pena di 2 anni di reclusione, per il reato di rapina. Lo stesso, infatti, in data 16.12.2011 aveva commesso una rapina in danno di un cittadino di San Marco in Lamis, riuscendo ad ottenere con l’utilizzo della violenza una somma di denaro dal malcapitato.

L’arrestato è stato condotto nel carcere di Foggia.