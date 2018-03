Verso il 4 marzo. Agostinacchio avverte “Non esistono collegi sicuri”

Di:

‘Foggia, 19 febbraio 2018. La campagna elettorale vista da chi non è candidato. Paolo Agostinacchio, parlamentare, ex sindaco di Foggia, di centrodestra. Giorgio Sernia, primo dei non eletti per il M5s nel 2015 alle regionali. Matteo Guidone, dirigente provinciale del Pd. Attraverso il loro sguardo, in qualche caso anche di alcune percentuali a disposizione sui collegi, abbiamo analizzato questi giorni a ridosso del 4 marzo.

“Sui temi sostanziali il centrodestra è compatto”

Paolo Agostinacchio. “Il centrodestra è organizzato, non è distante dal sentire popolare, un buon risultato potrebbe venire dalle urne, io sto in trincea, a disposizione del centrodestra”. E sulle polemiche circa il nome dei candidati come Michaela Di Donna cosa pensa?: “E’ la mia candidata, sbaglia chi vuole trasformare un’elezione politica in un referendum sull’amministrazione a Foggia, è un gioco a carambola che fa male. I problemi nazionali sono talmente importanti che è meglio pensare al Parlamento, per affrontarli”. E’ contento- cioè secondo lui un buon segno- che Storace, sul suo giornale, abbia intervistato Giorgia Meloni dopo le frizioni che si sono verificate. In Puglia non hanno candidati, in Italia sono entrati nelle liste della Lega. “Giorgia è stata aggredita dalla canea rossa, gentaglia, vi è una mobilitazione da guerra civile in atto per colpire il centrodestra. Su Mezzogiorno, sicurezza, ordine pubblico, non ci sono differenze importanti fra noi, nel centrosinistra c’è il vecchio comunista e le teorie riformiste inconciliabili”. Circa i collegi, se ce ne siano di sicuri, è netto: “Non esistono collegi sicuri, chi ci pensa è da curare, bisogna lottare ovunque”. Nel 2015 la Puglia ha scelto Emiliano ma Agostinacchio ritiene che “in regione non ci siano miglioramenti, si vive alla giornata con vari spot per accontentare poche persone”. Il M5s?: “Il loro voto ‘a dispetto’ è un suicidio politico, le promesse non mantenute non sono un reato, ma per la pubblica opinione è politicamente grave”.

A un eventuale governo di intese dopo il voto non crede: “Si andrà a votare di nuovo, non voglio crederci, non devo crederci”. Guarda positivamente alla scelta dell’Udc di correre a livello nazionale con il centrodestra e, secondo lui, dopo le politiche “qualcosa succederà, l’Udc potrebbe scegliere il centrodestra in Regione”.

M5s “Il filtro di qualità non ha funzionato”

Giorgio Sernia, ingegnere biomedico, racconta la fase prime del voto a San Severo. Come tanti altri non ha superato il “filtro” online, il suo attivismo continua: “Qui il clima è un po’ fiacco, Cusmai e Cera non sono di San Severo, poi c’è la consigliera comunale, del posto, per LeU. Insomma qui non c’è una nostra espressione, diversamente da Foggia con Rosa Menga , Giorgio Lovecchio e Marco Pellegrini, attivisti”. Un Movimento investito da polemiche in questi giorni: “Non so quanto possano influire, in ogni caso c’è stato un cambio di rotta ai vertici, non solo giuridico col cambio di statuto, ma con nuovi programmi rispetto alla vecchia associazione. Per esempio sull’Eni con le dichiarazioni di Di Maio, in cui si va a tutelare un’azienda che lavora in monopolio e si chiudono le strade a processi energetici che portiamo avanti in Regione, come i pannelli fotovoltaici”. Sulla pagina facebook dei No-triv sono riportati alcuni commenti alle dichiarazioni di Di Maio sul programma “visionato dall’azienda” cui Sernia fa riferimento.

“Sull’Ilva parlavamo di chiusura, va bene, il lavoro va tutelato, ma prima la salute. Riguardo ai massoni nel M5s va detto che il filtro di qualità ha fatto un buco nell’acqua e le responsabilità bisogna prendersele. Non credo nell’inciucio post voto, Di Maio ha parlato di convergenza sui temi programmatici”. La macchina organizzativa funziona, si tratta delle prime politiche cui partecipano candidato pentastellati in provincia: “Prima andavo nei paesi e la gente rimaneva dietro le finestre ma ci votava, ora sta sotto i nostri palchi. Mi preme dire che in questa campagna elettorale bisogna guardare bene le cose importanti, le coperture economiche delle promesse elettorali, è un peccato perdere tempo in slogan, in contrasti fascisti comunisti, bisogna guardare ai contenuti”.

“Piemontese (Pd) mattatore di questa campagna elettorale”

Matteo Guidone, dirigente del Pd, ha fatto un calcolo sulla base delle ultime percentuali disponibili, quelle che si riferiscono alle regionali del 2015, sommandole in base agli attuali collegi dai singoli centri. “Nel collegio camerale S. Severo-Lucera, dov’è candidato Cusmai, il Pd con la Lista Emiliano sindaco ha ottenuto il 38%, in quello di Massimo Russo, al Senato, il 33%, il collegio di Azzarone sta al 28%. Se così fosse Cusmai sarebbe già a Roma”. Ritiene, sulla base di percezioni, che a Manfredonia potrebbe andare bene sia per Gatta che per Bordo. Complessivamente, considera Raffaele Piemontese, assessore regionale e fino a pochi mesi fa anche segretario provinciale, il vero “mattatore” di questa campagna: “Ha seminato bene alle regionali, è molto vicino ai circoli. Il Pd ha ben digerito i due candidati alla Camera e al Senato, Cusmai e Russo, come espressione dei civici, cioè il partito ha fatto squadra, non ci sono state spaccature. Invece nel centrodestra si sono verificati casi in cui il candidato è stato sentito come imposto dall’alto”. In questa legge elettorale applicata sul territorio “molto conterà il rapporto con il candidato nei singoli collegi, se attrae o meno, un discorso che va bene per tutti tranne che per il M5s, perché loro sono fidelizzati al movimento. Se il Pd confermasse a livello provinciale il 14% delle regionali, sarebbe un buon risultato, certo LeU ci ha tolto qualcosa, penso ad un 5%, ma vedo queste elezioni anche in prospettiva delle prossime comunali. Si voterà nel 2019 a San Severo e a Foggia. Il centrosinistra è agguerrito ovunque, su Foggia in particolare.”

A cura di Paola Lucino, Foggia 19 febbraio 2018