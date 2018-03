Vladimir Luxuria “Orgogliosamente foggiana💋”

Di:

Foggia. MartedĂŹ 20 febbraio 2018, alle ore 17.30,sarò nella mia cittĂ ,Foggia,con il presidente della Provincia di Foggia, Avv. Francesco Miglio e i rappresentanti di oltre 15 associazioni del territorio e dei comuni “arcobaleno” della Capitanata ci incontreremo presso l’Auditorium di Santa Chiara a Foggia per lanciare nuove azioni concrete contro le discriminazioni e l’odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali.

L’Italia ha un’alta frequenza di casi di omofobia e di transfobia, casi che troppo spesso non emergono per la paura di esporsi da parte delle vittime, e la Capitanata, purtroppo, non fa eccezione: occorrono perciò serie politiche di prevenzione e repressione per contrastare questo stato di cose.

Le Associazioni ‘Giovanni Panunzio-Eguaglianza LegalitĂ Diritti’ e Arcigay Foggia ‘Le Bigotte’, in collaborazione con Agedo Foggia ‘Gabriele Scalfarotto’, ‘Il Vangelo della Vita’, ‘Donne in Rete’, A.I.C.S. Foggia, ‘Famiglie Arcobaleno’ Puglia, ‘Rete Genitori Rainbow’, ‘Stigmamente’, CONART, CONART Teatro, ‘Il Filo di Arianna’, A.I.G.A. Foggia, A.C.L.I. Foggia, ‘Solidaunia’, ‘Il Teatro della Polvere’, ‘L’Officina Teatrale – Il Teatro dell’Accorgersi’, promuovono questa iniziativa per lanciare la costituzione di un Osservatorio lgbti contro le discriminazioni.

Al”iniziativa saro presente,orgogliosamente foggiana,unitamente al lancio dell’Osservatorio, accanto al ‘residente della Provincia di Foggia vi saranno i rappresentanti dei comuni che, insieme all’Ente provinciale, hanno aderito alla Rete Ready, rete nazionale delle Pubbliche amministrazioni contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identitĂ di genere: San Severo, Lucera, Sant’Agata di Puglia e Peschici.

Un’assoluta novitĂ per il nostro territorio e una presa di posizione importante per tutelare le persone lgbti. Le associazioni che hanno promosso l’Osservatorio lgbti, peraltro, stanno lavorando per coinvolgere il piĂš alto numero possibile di comuni della Capitanata. Nel corso dell’incontro, aperto gratuitamente al pubblico fino ad esaurimento dei posti, verrĂ presentato il libro del docente dell’UniversitĂ di Napoli e sociologo Fabio Corbisiero, “CittĂ Arcobaleno”, che ben descrive come le politiche da parte dei Sindaci gay friendly abbiano favorito in questi anni la tutela delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e intersessuate (persone lgbti).

Durante la serata vi saranno gli interventi dei presidenti delle associazioni organizzatrici, Dimitri Lioi e Roberto Tucci, oltre a Dora De Palma, de “Il Vangelo della Vita”, che ha dato un prezioso aiuto all’organizzazione dell’iniziativa. Interverranno, inoltre, la Prof.ssa Anna Maria Petito, docente di Psicologia clinica dell’UniversitĂ di Foggia, anche in rappresentanza del Prof. Antonello Bellomo, docente di Psichiatria nello stesso Ateneo e Direttore del D.S.M. dell’A.S.L. di Foggia, e Luigi Starace, di “Stigmamente”, con un focus sugli autori di violenze contro le persone lgbti. Sono previste, inoltre, alcune letture dedicate all’emancipazione delle persone trans e all’amore omosessuale, a cura di Pino Casolaro, attore e regista de “L’Officina Teatrale – Il Teatro dell’Accorgersi”, e due monologhi di forte impegno sociale a cura degli attori Stefano Corsi e Luciano Veccia de “Il Teatro della Polvere”.

La serata, che avrĂ anche il patrocinio della Fondazione “Apulia Felix”, si concluderĂ con una cena di solidarietĂ presso “Calebasse”, a Foggia in Via Leone XIII n. 18/A (tel.: 0881/1780499 e 329/5381312), fucina di iniziative di inclusione sociale, soprattutto nei confronti delle persone migranti, e che ha collaborato alla realizzazione della serata. Presso ‘Calebasse’, prima della cena, sarĂ presentata, e durerĂ fino al 27 febbraio 2018, una mostra d’arte a cura di Rocco Marino e Michelangelo Pietradura intitolata “Le CittĂ Arcobaleno”: l’arte che descrive l’identitĂ omosessuale e transessuale.

Gli artisti presenti, di rilevo nazionale e internazionale, saranno: Paolo Bielli, Maria Di Cosmo, Lino Frongia, Marina Haas, Assane Mar, Maria Concetta Petrella, Stefania Piccirilli, Michelangelo Pietradura, Eros Renzetti, Mariano Rossano.

Per il giorno 19 febbraio 2018, dalle ore 17.30, l’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza LegalitĂ Diritti” organizza un incontro, in collaborazione con il C.P.I.A._1 di Foggia, sugli stereotipi di genere e la discriminazione nei confronti delle donne. Interverranno: Antonio Russo, Consigliere della Presidenza nazionale A.C.L.I., Maria Aida Episcopo, Dirigente scolastico provinciale di Foggia, Anna Cavallone, Dirigente scolastico del C.P.I.A._1 di Foggia, Maria Rosaria Capozzi, Presidente della Cooperativa “Il Filo di Arianna”, Michela Magnifico, giornalista di Foggia, Giovanni Ippolito, psicologo della Questura di Foggia, e Dimitri Lioi, Presidente dell’Associazione “Giovanni Panunzio – Eguaglianza LegalitĂ Diritti”. L’incontro si svolgerĂ presso l’Istituto scolastico in Foggia, Via Luigi Sbano n. 5/B. Due incontri ricchissimi per temi e per presenze autorevoli, due iniziative per avviare concrete azioni positive contro le discriminazioni d’ogni genere, per una Capitanata senza discriminazioni, aperta alle differenze, inclusiva e solidale.

(A cura di Vladimir Luxuria, Foggia)