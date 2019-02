Amministrative, verso Pippo Cavaliere candidato sindaco del centrosinistra

Di:

Pippo Cavaliere sarà con molta probabilità il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per il voto del 26 maggio.

La riunione di ieri sera ha messo d’accordo i partiti e i movimenti, oltre che alcuni possibili partecipanti alle liste. Il nome dell’ex vicesindaco, di estrazione socialista, assessore nell’ultimo periodo della giunta Mongelli, presidente della fondazione anti usura ‘Buon Samaritano’, attrae unanimi consensi.

Tramontata l’ipotesi candidatura per il presidente della Camera di commercio Fabio Porreca – ha ritirato la sua disponibilità ma le estenuanti riunioni, tipiche della politica soprattutto in questa fase, non avrebbero contribuito a convincerlo- superata la scelta del nome interno al Pd o ai partiti che tradizionalmente compongono la coalizione, si è tornati a Pippo Cavaliere, nome per cui nemmeno le primarie sono state mai veramente prese in considerazione. Quelle per il sindaco, ovviamente, mentre il centrodestra le svolgerá il 24 febbraio ed ha già aperto la campagna elettorale con 6×3, volantini e manifesti, oltre che in rete.

In ogni caso l’incontro di ieri sera potrebbe avere un seguito, ma in altra forma. Cioè vi potrebbero essere ulteriori sollecitazioni o “appelli” comuni rivolti a Cavaliere, da parte del gruppo che lo sostiene, per ratificare la decisione e cementarne l’unità. Il Pd insieme a Capitanata Civica, a Socialismo Dauno di Pino Lonigro, Articolo 1 di Gianluca Ruotolo, all’associazione ‘Polis’ di Michele Sisbarra e Sabino Colangelo, il Psi di Leonardo De Santis e possibili altre liste, questi alcuni dei protagonisti dell’intesa.

Dopo il lungo iter per individuare il candidato, ieri sera si avvertiva “malcelato” entusiasmo prima di ufficializzare la scelta.

Di seguito il documento politico approvato dalla coalizione dei partiti di centrosinistra e delle forze civiche e moderate della città di Foggia

I partiti del centrosinistra e le forze civiche e moderate, unitariamente e unanimemente, avanzano a Pippo Cavaliere la richiesta di candidatura a sindaco e di rappresentanza del progetto di rinascita di Foggia.

La nostra città ha bisogno di ritrovarsi attorno a persone e politiche capaci di animare speranza e fiducia nel futuro. Pippo Cavaliere possiede il profilo ideale per guidare questo progetto: da sempre impegnato nel sociale e nel volontariato, ha avuto la capacità di rompere il silenzio che grava sulle vittime dell’usura, di costruire un efficace presidio di legalità e di portare avanti una penetrante azione di contrasto alla criminalità, in cui non ha mai esitato ad anteporre la tutela e la difesa dell’interesse comune ad esigenze di tutela personale. Caratteristiche che riteniamo essenziali in considerazione della necessità di fronteggiare il grave fenomeno criminale che attanaglia la nostra realtà. A lui è riconosciuta la levatura etica e la sensibilità sociale necessarie a rifondare le relazioni tra politica, istituzioni e cittadinanza orientandole con la bussola della legalità e del servizio operoso per il bene comune; così come la capacità di aggregare le energie, le competenze e le intelligenze necessarie, innanzitutto, per porre rimedio al fallimento dell’Amministrazione Landella.

A partire dalle politiche sociali. La gestione verticistica della programmazione del Piano Sociale di Zona ha favorito meccanismi di spesa meramente assistenziali e azioni incapaci di leggere e contrastare povertà, degrado, disagio ed emergenze che necessitano un ripensamento complessivo e condiviso delle Politiche sociali. Ecco perché è prioritario intervenire nelle aree degradate – periferiche e centrali – con azioni risolutive anche dei conflitti sociali e per sostenere quanti fanno fatica ad affermare persino la loro dignità di cittadini.

Gli autobus si rompono e non circolano. I rifiuti si accumulano e non sono differenziati. Gli spazi pubblici sono al buio. Le strade, i marciapiedi, le piste ciclabili sono disastrati e pieni di buche. L’Amministrazione Landella non ha saputo aver cura della città e non ha saputo migliorare la qualità della vita delle persone. E’ necessario migliorare e innovare tanto i modelli di gestione dei servizi pubblici comunali che gli strumenti di pianificazione e programmazione. In entrambi i casi, il fondamento deve essere la certezza delle risorse disponibili e la trasparenza dei piani di

investimento e spesa.

Abbiamo bisogno di attrarre investimenti e di sostenere o potenziare quelli esistenti, migliorando i servizi, elevando la sicurezza, spostando attenzione politica e cura su lavoro e impresa. A partire dall’urgente razionalizzazione degli insediamenti produttivi sparpagliati in modo disordinato sul territorio, per proseguire con l’utilizzo degli spazi pubblici comunali riconvertibili a hub/laboratori multifunzionali per promuovere l’imprenditorialità giovanile e innovativa.

Sono spunti programmatici da arricchire e approfondire con il confronto: prima con il candidato sindaco, poi con i gruppi formali e informali che aggregano le istanze dei cittadini.

A Pippo Cavaliere chiediamo di guidare l’ascolto e selezionare le priorità: prima per guadagnare la fiducia dei foggiani e poi per ottenere risultati di governo concreti e percepibili

