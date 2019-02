Fermo biologico pesca, “Direzione nazionale INPS liquidi indennità”

Di:

Foggia, 19 febbraio 2019. Viste le sollecitazioni di una folta presenza di addetti alla Pesca della Marineria di Manfredonia, emerse nell’incontro avutosi presso il Mercato Ittico, il 02 Febbraio scorso, in presenza di Silvano Giangiacomi, Segretario Nazionale della FAI Cisl, di Michele Manzi del Coordinamento Pesca FAI Cisl e di Alberto Gatta Segretario della Lega Fai Cisl di Manfredonia, il Comitato Provinciale dell’INPS di Foggia ha discusso ed approvato un ordine del giorno nel quale si sollecita la Direzione Nazionale dell’INPS a predisporre il programma per mettere in condizione il centro operativo Inps di Manfredonia di liquidare l’indennità omnicomprensiva del 2017 di € 30 al giorno, per effetto del fermo biologico, in tempi assolutamente rapidi. Ancora oggi, infatti, a distanza di due anni, non è ancora in programma la liquidazione di tale indennità. A tal proposito, una maggiore spinta potrà senz’altro aversi da Silvano Giangiacomi Segretario Nazionale della Fai Cisl e dalla Flai Cgil e Uila Uil, in occasione dell’incontro programmato per il 21 Febbraio 2019 con la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS Nazionale, per porre fine ad un tormento che dura da circa due anni, tale è l’attesa per gli addetti alla pesca per l’ottenimenti di tale avere indennità.

“Credo che l’INPS non possa più rinviare la liquidazione che gli addetti alla pesca attendono da due anni – afferma Lorenzio Di Varsavia, Segretario Generale della FAI CISL di Foggia – Bene ha fatto il Comitato Provinciale dell’Istituto previdenziale a venire incontro alle nostre richieste e a farsi carico di questa sollecitazione, dimostrando sensibilità e vicinanza ai numerosi operatori del comparto e ponendo fine a questa attesa tormentata. La presenza del Segretario Nazionale Giangiacomini testimonia la nostra assoluta vicinanza agli operatori che vivono mesi di grande difficoltà.” Intanto, la sollecitazione della liquidazione è stata inviata al Presidente dell’Inps, al Direttore Generale Inps, al Direttore Regionale per la Puglia dell’Inps, al Presidente del Comitato Regionale Inps Bari ed alle organizzazioni sindacali di categoria. Nell’ordine del giorno sono ricordate le sollecitazioni fatte dalle Federazioni Nazionali di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil sul mancato pagamento dell’indennità Omnicomprensiva a favore degli addetti alla Pesca, indennità che andrebbe unificata al sistema della CISOA, e relativa al trattamento di integrazione salariale per l’annualità 2017, riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore, anche collegate al fermo biologico, in cui si rende necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro ed è fatta espressamente richiesta alla Direzione Generale e Regionale dell’Istituto di intervenire consentendo il dovuto pagamento di tale prestazione agli aventi diritto.