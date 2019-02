Foggia. Eseguiti due ordini di carcerazione

Di:

Foggia, 19 febbraio 2019. Nella giornata del 18 febbraio 2019, agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila nei confronti di Capobianco Nicola, classe 1966.

La stessa Procura ha contestualmente revocato il decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, poiché in esecuzione di pene concorrenti il predetto deve espiare una pena di anni 2 e 1 mese di reclusione. Al termine delle formalità di rito Capobianco è stato condotto in carcere.

Nella giornata del 15 febbraio u.s., Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola hanno tratto in arresto Dilisio Gerardo Luigi, classe 1999 in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura degli arresti domiciliari emesso dalla Corte di Appello di Bari, alla quale si trovava sottoposto, perché lo scorso 6 febbraio da un controllo effettuato dagli Agenti del Commissariato era stato trovato fuori dall’abitazione in violazione delle prescrizioni imposte.

Dilisio dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere di Foggia per scontare una condanna che prevede la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata.

Redazione StatoQuotidiano.it