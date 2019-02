Talent Show Contest 2019, presso il Regiohotel di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 19 febbraio 2019. Il Rotary Club di Manfredonia invita a partecipare al Talent Show Contest 2019, spettacolo riservato a giovani talenti musicali e canori, in programma Giovedì 21 febbraio al Regiohotel Manfredi alle ore 18,30.

L’evento si propone di valorizzare i giovani talenti del territorio nel corso di una serata di beneficienza durante la quale gli artisti si esibiranno sul palco dell’auditorium messo gentilmente a disposizione dalla proprietà del Regiohotel.

La finalità è quella di sostenere il progetto de “L’Isola dei Bambini – Progetto Madagascar Onlus”, promosso dalla dottoressa Grazia Bocedi con l’omonima associazione.

La Grande Isola del Madagascar – oltre due volte l’Italia – è uno degli ornamenti più splendidi del Continente africano ma è, allo stesso tempo, uno dei cinque Paesi più poveri del mondo, ancora lontano dal faticoso percorso di ammodernamento degli altri Paesi africani.

“I nostri aiuti – spiega la Bocedi – sono rappresentati dalle quote sociali, dalle raccolte occasionali, dal 5 x mille, da piccole donazioni. Desideriamo espandere l’Associazione sul nostro territorio, per creare un interscambio commerciale e un turismo solidale con il territorio del Nord Ovest dell’isola nel quale operiamo e aumentare la collaborazione con tutte le realtà sociali e religiose del Madagascar che già conosciamo come realtà di Pace”.

Dal 2013 l’Associazione “L’Isola dei Bambini – Progetto Madagascar”, onlus iscritta nel Registro Regionale e componente di una rete di circa 80 Associazioni impegnate in Madagascar, il VIM (Volontari Italiani Madagascar), promuove la missione de “L’Isola dei Bambini”, ossia si occupa dei bambini delle zone rurali dell’isola dove costruisce piccole scuole e centri sanitari, appoggia piccole realtà di imprenditoria e di protezione ambientale.

Nell’immagine allegata, alcune delle scuole costruite nei villaggi e il Centro Sanitario che l’Associazione si avvia a costruire nella Valle di Andreba, che conta 10 mila abitanti con 5mila bambini, e che sarà una struttura pilota per altri Centri Sanitari attorno all’Ospedale Regionale di Antsohihy, nella Regione Sofia a nord ovest dell’isola di Madagascar.

Si invita a sostenere questo progetto partecipando alla serata del Talent Show Contest 2019 di giovedì 21 febbraio 2019.