Arance Siciliane: varietà, proprietà e benefici del Tarocco Gallo

Le arance siciliane sono il frutto dell’arancio, ossia un albero che appartiene alla famiglia delle Rutacee, del genere Citrus. Si narra che la coltivazione delle arance sia iniziata in Asia orientale, di preciso in Cina, migliaia di anni fa, per poi diffondersi in Europa nel corso del quindicesimo secolo grazie agli scambi commerciali portoghesi.

Le arance siciliane, di cui Ortofrutta Vitale è diretto produttore, si distinguono per la loro pigmentazione tipicamente rossa.

Tra queste possiamo annoverare varie tipologie, così suddivise:

Sanguinello,

Moro,

e Tarocco Gallo.

Oggi è uno dei frutti più consumati dagli italiani grazie sia al suo sapore, alla versatilità dei suoi utilizzi in cucina, e soprattutto per le sue proprietà benefiche.

Tarocco Gallo, perché le arance rosse fanno bene alla salute?

Rosso sembra proprio il colore della salute.

Le arance rosse siciliane, come il Tarocco Gallo, devono questo particolare colore proprio a dei coloranti idrosolubili, di cui sono composti, chiamati “antocianine”. Si tratta di sostanze riconosciute come potenti antiossidanti, che possono apportare numerosi benefici all’organismo.

Ma a rendere questi agrumi così caratteristici è un gene, definito “Ruby”, che è stato riconosciuto e battezzato dai ricercatori del Progetto europeo Athena, il cui studio, condotto dal Centro di Ricerca per l’Agrumicoltura e le Colture Mediterranee di Acireale e dal John Innes Centre di Norwich (Uk), è stato pubblicato sulla rivista scientifica Plant Cell.

Affinché però si possa sviluppare un alto contenuto di antocianine, è necessario che si verifichino determinate condizioni ambientali. Durante la fase della maturazione infatti, questa tipologia di arance siciliane ha bisogno di giornate calde e notti fredde. Se queste condizioni non sono presenti, i frutti non sviluppano antocianine sufficienti, tali da consentirgli di raggiungere quel tipico colore rosso, finendo per assomigliare a delle arance comuni.

La Sicilia quindi, è più precisamente il territorio dell’Etna, si presenta come il clima e il terreno più ottimale per la maturazione corretta di questi agrumi, tra cui il Tarocco Gallo prima citato. Oltre al clima però, ad influenzare la produzione di antocianine è una caratteristica del gene Ruby, prima citato: parliamo dei retrotrasposoni. Questi i retrotrasposoni, presenti nel 50% del DNA delle piante, agiscono come una sorta di interruttore che vanno ad attivare il gene Ruby, nel momento in cui l’albero di agrumi è esposto a temperature fredde, conferendogli quella pigmentazione che le contraddistingue nel corso del processo di maturazione.

Cosa comporta tutto questo per le persone che assumono regolarmente arance? Come ha sottolineato Cathie Martin del John Innes Centre, oltre che coordinatrice del Progetto Athena, altri studi hanno evidenziato come l’assunzione di succo di arance rosse riduca lo stress ossidativo dei pazienti diabetici e riduca i fattori di rischio cardiovascolari.

Questo fa delle arance siciliane rosse un valido supporto per combattere l’insorgere di alcune malattie. Ma la ricerca condotta dal progetto Athena ha portato in luce anche importanti elementi storici. Gli scienziati infatti, hanno esaminato le origini delle arance rosse utilizzando sia tecniche genetiche che consultando libri e analizzando anche le pitture di Bartolomeo Bimbi, un artista fiorentino autore della collezione dei Medici Citrus del XVIII secolo. Ebbene, i risultati emersi dallo studio hanno dimostrato che ad oggi esiste una varietà di arance rosse anche in Cina, ma che quelle Siciliane si sono originate da una mutazione indipendente, per via dei fattori sopraelencati, che si è verificata una volta che l’arancia dolce è stata introdotta nel Mediterraneo proprio dalla lontana Cina.

Le proprietà delle arance siciliane

Le arance sono un frutto benefico: grazie alla loro componente di vitamina C, vengono utilizzate per prevenire raffreddori e malanni di stagione rafforzando il sistema immunitario. La vitamina C inoltre, aiuta a favorire l’assorbimento del ferro contenuto in alcune componenti vegetali. Non solo: presentano anche una componente anti-cancro che aiuta a contrastare alcuni tipi di tumore. Ad esempio sono ricche di fibre, utili per prevenire il tumore colon-retto.