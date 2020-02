Cerignola, sale sulla terrazza e si lancia nel vuoto

Così Lidia Pinto, 63 anni di Cerignola, ha messo fine alla propria esistenza lasciando in lacrime amici e parenti. Attonita la città guarda gli agenti di polizia e le onoranze funebri svolgere il proprio lavoro. La donna, residente in zona Fornaci, si era trasferita dopo un paio di settimane di ricovero da sua sorella in zona Convento, soffriva di depressione, ci raccontano i conoscenti riuniti in piazza San Francesco dove mentre l’azienda incaricata ripulisce l’area, una domanda continua a risuonare: “potevamo fare di più per lei?”

Fonte ra-news.it