Foggia. “Caso crocifisso”, Fra Nesta “Si ritira proposizione dell’opera”

LA NOTA INTEGRALE. “Al fine di ripristinare un corretto rapporto tra le parti e non vanificare il clima di autentica e piena comunione raggiunto in questi anni, dopo attenta disamina e illuminata riflessione, il sottoscritto Parroco della parrocchia S. Antonio di Padova in Foggia, in relazione alla comunicazione di conclusione burocratico per la realizzazione della cosiddetta “Corona misterica“, confortato dalla saggia indicazione del Ministro provinciale p. Alessandro Mastromatteo, annuncia la sua volontà di soprassedere ad ogni intendimento proposto“. “Consapevole di aver prodotto una poco piacevole contrapposizione nella vicenda in questione, quantunque nella convinta considerazione della utilità e della bontà del Progetto, vista la contrarietà sviluppatasi, si ritira, con forte rammarico, l’idea della proposizione dell’Opera”. “Confidando in un recupero dell’armonia, the sin qui ha dato molteplici frutti e benefici, e rinnovando i sensi di rispetto nei confronti di ognuno si a pronti a riprendere immediatamente it cammino con totale entusiasmo e con immensa gioia. Affido al Signore e all’intercessione della Vergine Maria quanto esposto“, conclude frate Roberto Nesta.