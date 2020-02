. Foggia, diretto al Nord con fucile e pistola in auto: denunciato 70enne: è quanto emerso da un controllo di Polizia Giudiziaria operato di iniziativa da un equipaggio investigativo del Reparto Autostradale della Polizia Stradale di Foggia, in A/14, ambito Comune di Foggia.

Nel merito, oltre alla Vigilanza della Polizia Autostradale nella tratta di competenza con autovetture colori d’Istituto, la Specialità Polizia Stradale, integrando l’attività di prevenzione delle illegalità con aliquote di Polizia Giudiziaria, dotate di autovetture civetta, in data 12 febbraio c.a., sempre in A/14, durante un servizio di P.G., procedeva al controllo di un’autovettura che si trovava in corsia di emergenza perché in panne. Oltre a scongiurare un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione autostradale, dopo aver effettuato il soccorso, gli Agenti di Polizia Stradale procedevano, comunque, al controllo di routine sul mezzo e sulla persona, dopo il quale, insospettiti della presenza, a bordo auto, di un fodero di colore marrone (verosimilmente una custodia per fucili), decidevano, con le accortezze del caso, ad ispezionare meglio l’autovettura. Durante le fasi del controllo all’interno dell’abitacolo del mezzo, il conducente ammetteva agli operatori che stava trasportando non solo un fucile, ma anche una pistola del tipo revolver, asserendo di essere titolare di licenza di porto di fucile per l’uno, mentre per la pistola di averne regolarmente denunciato il possesso. Dal controllo documentale specifico, suo malgrado, si evinceva che il libretto personale di licenza di porto di fucile era ampiamente scaduto nei termini di validità. Ancor peggio, a richiesta espressa, l’uomo non aveva al seguito la prescritta autorizzazione per il trasporto delle armi, giustificando il trasporto, dal luogo di residenza al nord Italia, nell’abitazione del proprio figlio, per timore di subirne il furto presso la propria abitazione, temporaneamente impresenziata dallo stesso. Pertanto l’uomo veniva deferito, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di trasporto abusivo di armi, come previsto dal vigente Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, procedendo altresì al sequestro penale delle armi, a disposizione della prefata Autorità.

Il risultato conseguito dimostra l’attenzione massima rivolta nel corso di controlli di Polizia Stradale in ambito autostradale, la cui capillare presenza ha, come obiettivo, il contrasto delle illegalità, a garanzia della sicurezza della circolazione stradale in A/14.