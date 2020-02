Fratelli d’Italia giovani, Paolo d’Andrea coordinatore per Ischitella

, che avrà il compito di organizzare il partito, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La nomina scelta dal coordinatore provinciale Mario Giampietro, che ormai da tempo lungo sta percorrendo ed incontrando varie attivisti su tutta la provincia riscuotendo interesse tra i giovani aderenti al partito giovanile di Fratelli d’Italia.

Paolo D’andrea, 26 anni, ha già alle spalle una campagna elettorale fatta come candidato consigliere nella lista “Il Futuro nelle tue mani”e come esponente dell’UdC, esperienza nel mondo del volontariato con campagne benefiche di raccolte fondi per la ricerca,all’interno di varie associazioni locali e non oltre all’ideazione ed organizzazione di eventi culturali e solidali.

Commenta così Paolo d’Andrea “La mia esperienza come candidato consigliere nella scorsa campagna amministrative mi ha fatto guardare ancor più da vicino quali siano le esigenze di una comunità ed i suoi problemi, mentre da giovane mi ha fatto scontrare contro un muro di pregiudizi per la giovane età e contro le vecchie leve politiche; ma sono convinto che una politica attiva e partecipata possa portare noi giovani in primo piano. Molto sono le iniziative e proposte che abbiamo in cantiere con questo gruppo, che vedranno articolarsi nel corso dei prossimi mesi”.