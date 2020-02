Governale a Foggia “La mafia si combatte anche analizzandola storicamente”

Foggia, 19 febbraio 2020. Bisogna essere protagonisti del proprio ambiente. L’uomo all’ambiente fa sempre riferimento. E l’ambiente talvolta ha bisogno di correttivi. Questi non bisogna aspettarli dagli altri. Ma bisogna agire pretendendo quello che è un proprio diritto. Non accettare di vedere scambiare ciò a cui si ha diritto come un favore concesso da alcuni. Dalla mafia. La mafia è qualcosa che prende dentro, una mentalità, una cultura che porta a chiedere come un favore quello che in realtà spetta di diritto.

A sottolinearlo, Giuseppe Governale, direttore della Direzione Investigativa Antimafia – Generale di Divisione dei Carabinieri nel corso del convegno “Educazione alla legalità: la mafia teme più l’istruzione o la Giustizia” tenutosi ieri mattina presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Governale ha, inoltre, evidenziato l’importanza della conoscenza come strumento per contrastare i fenomeni mafioso e, in particolare, della conoscenza della Storia. Il fenomeno della mafia “è serio e maledettamente complesso, ma è anche semplice” ancora secondo Governale, perché in fondo alcuni degli uomini d’onore della mafia alla fine sono persone di poco valore che semmai sfruttano in alcuni contesti l’assenza dello Stato. La Storia stessa dimostrerebbe per il direttore DIA che per secoli lo Stato non c’è stato. Non è stato capace di declinare la caratteristica che più gli si confà: il monopolio dell’autorità risultando piuttosto come un sistema farraginoso, intempestivo e la cui sanzione non è certa.

Governale ha poi spiegato le ragioni della recente istituzione di una sezione DIA a Foggia: “Se il ministero dell’interno ha stabilito che il 15 febbraio deve essere istituita la DIA a Foggia è perché bisogna dare un segnale deciso”. I luoghi comuni della mafia, infatti, permangono ormai da tempo a Foggia come altrove ed è giunto il momento di pensare ad una svolta. Altrimenti si perpetueranno stilemi e che ripetutisi per troppo tempo. A questo proposito, Governale ha fatto notare come luoghi comuni evidenziati da Mario Scelba di Caltagirone in provincia di Catania, politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri italiano dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955 e presidente del Parlamento europeo dal 1969 al 1971, il 25 giugno del 1949 sono rimasti gli stessi nel 1989 nelle parole di Luciano Liggio, mafioso intervistato da Enzo Biagi: “Se si va a Palermo, dopo pochi minuti si parla della mafia in tutti i sensi e se passa una donna formosa si dice che è mafiosa”.

Oggi anche la mafia foggiana starebbe cominciando, per parallelismi, ad assumere caratteri della ‘Ndrangheta calabrese: per esempio, simbolo della Ndrangheta è San Michele, nel Gargano un santo di riferimento è proprio San Michele. La mafia ormai stringe nei suoi tentacoli Giustizia, politica, amministrazione, forze dell’ordine. Penetra negli uffici del Governo. Vìola segreti, sottrae documenti. E compito della DIA sarà quello di ostacolarla. La DIA è project leader in un progetto di sensibilizzazione rispetto alla mafia. Il 30 aprile questa parteciperà ad un convegno in concomitanza con l’anniversario della morte di Pio Latorre, politico e sindacalista italiano ricordato per il suo impegno nella lotta alla mafia e, nel 1982, tragicamente assassinato per ordine di alcuni boss mafiosi tra cui Totò Riina e Bernardo Provenzano.