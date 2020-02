Notte dunque memorabile per l’Atalanta a San Siro, davanti a 45mila spettatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “l’Atalanta è la prima debuttante in Champions League ad arrivare alla fase ad eliminazione diretta della Champions League dopo il Leicester City nel 2016/17 – la squadra inglese fu eliminata nei quarti di finale dall’Atletico Madrid”.