“Io là devo riempire”. “Black Cam”: 6 arresti a Manfredonia. Svoltisi interrogatori di garanzia

, 19 febbraio 2020. Operazione “ Black Cam “: svoltisi stamani, 19 febbraio 2020, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia dr.ssa(in rogatoria da Bari), glia carico delle 6 persone coinvolte nell’operazione deldiche, con i militari deldi, “a termine di complesse e articolate indagini, condotte nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia ambientale“, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 6 persone, emessa (con data 07.02.2020) dal G.I.P. del Tribunale di Bari dr., su richiesta della DDA dello stesso capoluogo.

8 INDAGATI, 6 I DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE. 8 in totale gli indagati, 6 le persone interessate dalla citata misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Si tratta di: Giuseppe Bergantino, nato a Manfredonia 03.11.1970, Antonio Mastromattei, nato a Manfredonia il 22.12.1962, Lorenzo Rocco Silvestri, nato a Vico del Gargano il 21.08.1958, Michele Silvestri, nato a San Severo, il 20.06.1989, Francesco Rinaldi, nato a Monte Sant’Angelo il 05.10.1964, Angelo Pio Rinaldi, nato a San Giovanni Rotondo, il 17.12.1969.

I SEQUESTRI. Con l’ordinanza in questione, il Gip del Tribunale di Bari ha anche disposto il “sequestro di 3 mezzi (società: Daunia Trasporti – ditta Silvestri Lorenzo Rocco – ditta Silvestri Michele)”, “nonchè il sequestro del sito utilizzato per il riempimento tramite rifiuti” ed un” fabbricato dell’estensione di mq 10.765, ubicati a Manfredonia, località Conte di Troia”. Nominato a tal riguardo custode senza facoltà d’uso, sui beni, l’ingegnere Pasquale Maurelli, con studio a Bari.

LA CONTESTAZIONE. Il Gip contesta alle 6 persone interessate dall’ordinanza di custodia cautelare “il delitto di cui agli artt. 110 e 452 quaterdecies c.p.“, poichè “in concorso tra loro e con ripartizione delle modalità esecutive della condotta, al fine di conseguire l’ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali quali inerti da demolizione misti ad altri materiali derivanti da attività di demolizione e ristrutturazione, quantificabili in 400 mc circa accertati, tramite le società edili e di trasporto: Daunia Trasporti di Manfredonia, Silvestri Rocco Lorenzo di Vico del Gargano, Silvestri Michele di Manfredonia, trasportandoli e smaltendoli illecitamente in agro di Manfredonia, e precisamente su un’area sottoposta a vincoli paesaggistici“.

I ruoli. Dall’ordinanza: “Giuseppe Bergantino risulta gestore di fatto dei terreni adibiti a discarica abusiva ubicati in Manfredonia alla località Conte di Troia”. Due indagate (non interessate dalla misura cautelare) proprietarie rispettivamente per “1/4 e 3/4 terreni ubicati a Manfredonia, sempre in località Conte di Troia”. “Antonio Mastromattei amministratore unico della società cooperativa per trasporto rifiuti ‘Daunia Trasporti’ con sede legale a Manfredonia”; “Francesco Rinaldi autista e socio della citata Daunia Trasporti”; “Angelo Pio Rinaldi autista e socio della Daunia Trasporti; Lorenzo Rocco Silvestri titolare della omonima ditta edile individuale con sede a Vico del Gargano”; “Michele Silvestri, titolare della omonima ditta individuale edile di Manfredonia”.

Nell’ordinanza si cita come periodo di riferimento dei fatti contestati “da novembre 2017 a giugno 2018“. Negli atti si riportano intercettazioni che offrono “una conferma straordinaria – scrive il Gip del Tribunale di Bari – della situazione fattuale” descritta.

Come sarebbe nata l’indagine. Nella nota stampa, i Carabinieri del NOE di Bari scrivono che “le prime valutazioni effettuate sull’area di discarica e sulla tipologia di rifiuti hanno consentito di quantificare in 118.000,00 euro circa il danno arrecato in termine di spesa da sostenere per il ripristino dello stato dei luoghi”. Il procedimento muove dalla complessa indagine svolta per l’individuazione degli autori del quadruplice omicidio di San Marco in Lamis del 9.8.2017 (e, in particolare, dalla attivazione di sistemi di videosorveglianza da parte della Direzione distrettuale Antimafia)”.

L’AVVOCATO ANGELO SALVEMINI “IL MIO ASSISTITO CON C’ENTRA ASSOLUTAMENTE NULLA CON GLI SCARICHI EFFETTUATI IN LOCALITA’ CONTE DI TROIA, MAI INDIVIDUATO NEI FOTOGRAMMI CITATI NELL’ORDINANZA DEL GIP DI BARI”. “Il mio assistito Angelo Pio Rinaldi (“autista e socio della Daunia Trasporti”, ndr) – dice a StatoQuotidiano l’avvocato Angelo Salvemini del Foro di Foggia – ha risposto stamani alle domande del Gip Castellabate, e si dichiara assolutamente e totalmente estraneo agli scarichi effettuati in località Conte di Troia, oggetto di contestazione nell’ordinanza del Gip di Bari. Difatti non viene mai individuato dai fotogrammi citati. Le uniche volte in cui è stato contattato dal Bergantino Giuseppe ha svolto regolari viaggi di trasporto, relativamente ad un intervento per un’aiuola per lo stesso Bergantino”. “Rinaldi ha contestato l’esistenza di un’organizzazione per lo scarico dei rifiuti, tantomeno di un accordo preventivo tra la cooperativa e il sig. Bergantino. La sussistenza della cooperativa va ricercata in motivazioni di natura fiscali; ognuno effettua le varie attività per conto proprio – dice ancora l’avvocato Salvemini -, Angelo Pio Rinaldi non era tenuto a dare informazioni, ad esempio, al presidente sulle proprie attività lavorative, poteva essere chiamato da chiunque. E’ totalmente dunque campata in aria l’esistenza di un’organizzazione per la contestazione in oggetto”.

