La pantera nel Foggiano diventa una “patata bollente”

Foggia, 19 febbraio 2020. “Pantera Michela”: un felino di 90 kg apparentemente volatilizzatosi nel nulla. Surreale sorte per un animale che ha occupato le cronache del Tavoliere delle Puglie per settimane intere, con spazi anche nei TG nazionali e diverse “apparizioni” anche nelle trasmissioni di approfondimento pomeridiano come la Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque.

Fatto sta che, da un giorno all’altro, nessuno sembra voglia più parlarne. Dalla pagina del Comune di Chieuti, luogo del presunto ultimo “avvistamento”, dopo una “messa in guardia” da presunte “fake news”, non ci sono state risposte su richiesta di ulteriori chiarimenti. Idem per il Comune di Poggio Imperiale, dove la pantera era stata segnalata da diversi cittadini del posto e anche filmata a distanza. Nessuno degli inquirenti coinvolti sulle ricerche dell’animale, da alcuni indicato come proveniente dalla villa di un “boss” di tra San Severo e Apricena, ha risposto alle domande sullo stato attuale delle indagini, come se nulla fosse successo. E molti utenti sui social ne parlano ormai come di un essere mitologico mai esistito.

E dire che, per le verifiche e le ricerche, erano stati attivati anche il nucleo carabinieri del Cites Bari e il servizio veterinario della Asl di Foggia. I carabinieri del gruppo forestale, in collaborazione con quelli del posto, hanno rafforzato il pattugliamento nelle aree delle segnalazioni. I carabinieri del gruppo forestale di Foggia hanno avviato dei pattugliamenti mirati dopo le segnalazioni di un grosso animale ritenuto una pantera in territorio di San Severo, Foggia, Apricena, San Nicandro Garganico, Poggio Imperiale fino a Chieuti, al confine col Molise. Mobilitati droni Predator dall’Amendola, gabbia con fototrappole, veterinari esperti di tracce da Università di Teramo e Vigili del Fuoco.

Un animale che, facevano sapere dall’Asl di Foggia, difficilmente avrebbe attaccato l’uomo, visto da lui prendeva i pasti ma che, col passare dei giorni, diventava sempre più disorientato e affamato. “Sono state fotografate impronte inequivocabili ad Apricena” aveva spiegato giorni fa Luigi Urbano del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Foggia ai microfoni di Norbaonline. “Misurate proprio dal maresciallo dei carabinieri della locale stazione. La cosa preoccupante è che sia il video che le impronte sono state riportate in località Boschetto che distano solo 2 km dal bosco di San Nicandro Garganico. Da lì sarà difficile poi prenderla”.

Molti utenti dubbiosi rimarcavano sui social l’assenza di animali predati. In primo luogo, come è stato riportato da StatoQuotidiano, una pantera può nutrirsi di molti piccoli animali come gatti, topi e rane, mangiandoli totalmente e sotterrando le eventuali rimanenze. In secondo luogo, Francesco Bertani, Veterinario Asl Foggia il 23 gennaio scorso ha parlato di “tracce di predazione in un’aria più vasta rispetto a quella dei giorni scorsi”. Questo dimostra che, fino a quando la pantera non aveva raggiunto ormai il vasto territorio del Gargano, le prove della predazione erano state trovate.

Ai molti che si domandano il perché l’animale non sia stato ancora catturato bisogna ricordare che, per assicurare l’incolumità del felino, si possono usare solo le gabbie oppure proiettili sedanti. Le gabbie/trappole con l’esca erano solo 3 per un territorio immenso, mentre per sedare la pantera era necessario colpirla con un fucile senza mirino di precisione a una distanza di minimo 30 metri in un territorio aperto. Non è certo semplice avvicinare un animale selvatico a poche decine di metri e colpirlo. Un animale che, tra l’altro, sa mimetizzarsi e attacca dall’alto sugli alberi. Da notare che, proprio quando la pantera aveva ormai raggiunto il Gargano, rendendo le ricerche più difficili, le segnalazioni sono diventate “meno credibili” e si è iniziato a parlare di “branchi di cane randagi”, “gatti neri”, la pantera diventava “vegetariana”. Le comunicazioni degli inquirenti sono diventate sempre più sporadiche, la pantera “leggendaria” e si provvedeva a togliere le 3 gabbie con la carne fresca. Si è passati a “prove certe” dell’animale a dubbi sull’esistenza stessa del felino. Di cui però nessuno vuole più parlare. E’ diventata una “patata bollente” e sembra quasi si cerchi di dimenticarla il prima possibile. Sperando non succeda nulla.

A cura di Agostino Del Vecchio, StatoQuotidiano.it