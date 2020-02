Lega Giovani Foggia, nominati Coordinatori Cittadini, elenco. Cusmai “Soddisfazione”

, 19 febbraio 2020. La notizia è delle ultime ore ed è stata presa durante l’Evento organizzato a Foggia alla presenza del Coordinatore Federale di Lega Giovani l’On. Luca Toccalini, il Coordinatore Regionale di Lega Giovani Marco Volpe, il Segretario Provinciale della Lega Daniele Cusmai, Il Vice Segretario Giovanni Riviello, l’On. AnnaRita Tateo, Nuccio Altieri ed i vari Dirigenti.

“Siamo soddisfatti di vedere che il movimento giovanile della Lega in Provincia di Foggia si stia ramificando così bene – commenta il Segretario Provinciale Daniele Cusmai – questa è una bellissima soddisfazione per tutti noi perché vuol dire che aver investito su Alfonso Carella, Antonio La Torre, Simone Arcidiacono, Leonardo Cagno e altri che hanno iniziato questo nuovo percorso sia stata la scelta giusta. Noi abbiamo il dovere di non deluderli e di aiutarli a sognare una terra migliore, loro hanno il dovere di starci accanto e di collaborare per raggiungere i grandi obbiettivi che abbiamo per ridare dignità a questo territorio e la sua gente”. “Continua il processo intenso di organizzazione del movimento giovanile. Mattone dopo Mattone, stiamo creando le basi solide per poter andare avanti. Il nostro gruppo continua a crescere – sottolinea il Coordinatore Provinciale di Lega Giovani Alfonso Carella – ed ogni giorno abbiamo tantissime richieste di adesione al progetto della Lega Giovani. Il nostro è un movimento giovanile che mira a crescere, ad essere coeso, aggregativo ed inclusivo. Abbiamo la chiara intenzione di lavorare fianco a fianco al Partito per la vittoria delle prossime elezioni Regionali. Chi aderisce a questo progetto sono i Giovani vittime di una politica miope che ha lasciato fuggire migliaia di Giovani Pugliesi, costretti dalle poche opportunità offerte. Noi intendiamo la Politica come strumento per costruire il proprio futuro qui in Puglia. Lega Giovani è pronta a Liberare la Puglia.”

LE NOMINE Cagnano Varano: Coordinatore Cittadino: Angelo Di Nauta Cerignola: Coordinatore Cittadino: Maria Sciscio Foggia: Coordinatore Cittadino: Antonio La Torre Ischitella: Coordinatore Cittadino: Vincenzo Maiorano Lesina: Coordinatore Cittadino: Giovanni Di Mauro Lucera: Coordinatore Cittadino: Ingrid Ferrante Manfredonia: Coordinatore Cittadino: Pietro Nevola Motta: Coordinatore Cittadino: Maria Pia Valentino Orta Nova: Coordinatore Cittadino: Samuel Guarino Peschici: Coordinatore Cittadino: Pietro Elia Di Spaldro Poggio Imperiale: Coordinatore Cittadino: Alfonso Traino Rodi: Coordinatore Cittadino: Mario Arpano San Severo Coordinatore Cittadino: Fulgenzio Tafanelli Troia: Coordinatore Cittadino: Leonardo Cagno