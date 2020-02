Libero: Salvini “punge” Meloni sui candidati. Poi boccia Fitto “Scegliamo le squadre migliori..”

“Il nodo dei candidati alle regionali continua ad agitare il centrodestra. Una conferma, lampante, è arrivata dalle parole dinel corso di un comizio a Napoli: “Mi sembra che qualcuno siadi partito. Se dovessimo ragionare così, chi ha il 30% di voti? Allora potrei imporre e disporre, ma non sono fatto così”, ha affermato il leader della Lega“. Lo riporta LiberoQuotidiano.

“Scegliamo le squadre migliori ma anche gli altri dovrebbero praticare l’umiltà“. Poi un commento esplicitamente rivolto a Giorgia Meloni, la quale ha evidenziato una diversità di giudizio della Lega tra Luca Zaia e Raffaele Fitto: “Non è un giudizio personale, qualcuno potrebbe dire Zaia ha vinto le elezioni e viene riconfermato, Fitto ha perso, ma non mi interessa. Scegliamo le squadre migliori, in Campania, in Puglia, nelle Marche o nel Veneto”. Lo riporta LiberoQuotidiano