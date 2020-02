M24A per l’equità territoriale: costituito a Manfredonia il circolo “Gargano”

Manfredonia, 19 febbraio 2020.; il terzo dopo quelli di Vieste e di Foggia in Capitanata. Il circolo è nato alla presenza di referenti del Movimento provenienti da Vieste, Peschici, Carpino, Cagnano, San Nicandro, San Giovanni Rotondo, Monte S. Angelo, di una folta e gradita rappresentanza di dirigenti del circolo di Foggia guidata dal presidente Raffaele Cariglia e dal segretario Pasquale Cataneo e delreferente della Capitanata.

Il referente regionale Crocifisso Aloisi ha salutato telefonicamente gli aderenti al nuovo circolo formulando loro i migliori auguri di buon lavoro. Il presidente nazionale Pino Aprile informato della costituzione del circolo “Gargano” ha espresso la propria soddisfazione per la nascita di questa nuova realtà nella sua Puglia. Ampia la discussione apertasi sulla mancata definizione dei livelli essenziali mentre il Ministro Boccia vorrebbe portare avanti il progetto di federalismo fiscale che con mille trucchi renderebbe i cittadini del Sud sempre più di serie C, senza diritti e senza servizi, sottraendo ulteriori fondi per l’assistenza sociale, gli asili nido, l’istruzione, le mense, le università, il trasporto pubblico, le infrastrutture. Preoccupante è stato poi definito il silenzio di politica e stampa davanti ai dati del Rapporto Italia 2020 dell’Eurispes: 840 miliardi sottratti al Mezzogiorno a vantaggio del Nord dal 2000 al 2017. E mentre il ministro per il Sud Provenzano, persona esperta e competente, ha presentato insieme al presidente del Consiglio Conte un piano per il Sud, non è possibile non sottolineare il disappunto per la constatazione che a fronte di 60 miliardi all’anno che il Mezzogiorno continuerebbe a perdere questo piano prevede 10 miliardi all’anno.

In attesa che vengano eletti gli organi dirigenti, come da statuto, è stato nominato come referente di circolo Gianni Miucci di Cagnano Varano.

Michele Eugenio Di Carlo (Segreteria nazionale M24A per l’Equità Territoriale)