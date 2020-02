Manfredonia, dopo pensionamento Castrignano nuovo Comandante Polizia locale è Antonio Lombardi

, 19 febbraio 2020. Conin data odierna, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha individuato quale, “nelle more di espletamento di ulteriori procedure pertinenti previste in materia”, il “Commissario Capo dott., cat. D”.

Allo stesso Lombardi, da atti, è stato stabilito di attribuire “il grado di Commissario Superiore, il cui grado distintivo è rappresentato da una stella dorata a sei punte bordata di rosso e torre (grado immediatamente inferiore a quello di Dirigente Comandante). “Il conferimento del grado come sopra riportato non determina un compenso superiore a quello in godimento”. “In precedenza, con Decreto n. 67 del 29.12.2017 era stato nominato Tommaso Castrignano quale Comandante ad interim. Lo stesso Comm. Sup. Tommaso Castrignano era stato collocato a riposo a far tempo dal 1° gennaio 2020”.