Manfredonia. Mercoledì presentazione de “Il Carnevale Sipontino (1983-2000)”

, 19 febbraio 2020. Si terrà mercoledì 19 febbraio presso il Circolo Unione di Manfredonia alle ore 18.30, la presentazione della pubblicazione “Il Carnevale Sipontino (1983-2000)”, a cura dell’Archivio Storico Sipontino. Quando nel 1983, dopo le celebrazioni del XXV anniversario del Carnevale Sipontino (1978) e della mostra documentaria si è redatto la monografia con lo stesso titolo, la ricerca d’archivio era ancora nelle fasi iniziali.

Dopo trentasette anni la conoscenza si è approfondita verificandosi connotazioni più ampie, sia in materia di tradizioni, che storico-politico-culturale.

Ed ancora oggi siamo convinti che ulteriori ricerche potranno viepiù arricchire il nostro patrimonio culturale rappresentato da questa manifestazione. L’aspetto più notevole che si è rilevato nelle fonti d’archivio è l’interesse socio-politico-amministrativo che la stessa manifestazione coinvolge. Altro elemento da porre in risalto è la connessione del nostro carnevale anche con la festa del “Purim” ebraico. Ed è un elemento oggi acquisito per Siponto e Manfredonia che sin dall’VIII secolo d.c. a tutto il 1700 hanno ospitato una consistente comunità ebraica qualificata e qualificante. Era naturale quindi una revisione ed una proiezione del Carnevale Sipontino in una visione che va al di là di una manifestazione effimera ma che coinvolge, e per molti aspetti segna, la stessa storia della comunità.

Per un motivo squisitamente di continuità si è lasciata inalterata la parte inerente le edizioni del Carnevale Dauno e sullo stesso stilema si sono scritte le successive edizioni sino al 2000. I lettori possono acquistare la pubblicazione (58 pagine in bianco e nero), presso la Libreria Centofiori, in Corso Roma (Piazza Giovanni XXIII) a Manfredonia.