“Non conta da quanto tempo stai nella Lega se 5 anni fa eravamo al 5%”

Sono 32 i candidati della Lega in provincia di Foggia per 8 posti. “E’ ovvio che qualcuno resterà fuori. Rivendicare di essere militanti della prima ora non serve a niente, come non serve fare polemiche o gridare al lupo, al lupo dato che il lupo non c’è, né vogliamo cacciare alcuno. Cinque anni fa era un altro partito: chi c’era, quali sono questi nomi storici? Primiano Calvo, Saverio Siorini, oggi è completamente diverso sia per percentuali, sia per organizzazione. I partiti si aprono, accolgono nuovi iscritti, il dato anagrafico della militanza nella Lega conta poco”., responsabile degli enti locali della Lega e membro dell’esecutivo regionale, non vorrebbe replicare a quanti, in questi giorni, mostrano scontento perché ipoteticamente fuori dalla squadra per le regionali, e portano come peculiarità quella di essere stati, se non tra i fondatori nel passaggio da ‘Noi con Salvini’ a ‘Lega Puglia Salvini premier’, fra quanti l’hanno sostenuto nel radicamento sul territorio. In particolare a Manfredonia si è palesato il timore che l’avvocatoni, nuovo ingresso leghista da Fi, possa ottenere il via libera per le regionali e non il subcommissario. Invece chiarisce in qualità di dirigente regionale.

Ursitti – da pochi giorni anche commissario del circolo di Lucera- non entra nello specifico ma fa un discorso generale: “Al momento non esistono candidati ma proposte di candidatura, D’Eramo il coordinatore regionale si sta occupando personalmente della lista consigliato anche da Salvini”. Il leader nazionale sarà stasera a Taranto e a Lecce per parlare di agricoltura, Xylella e Psr in una cooperativa sociale, temi, quelli dell’agricoltura, su cui si sta concentrando, in particolare, la batteria di fuochi del centrodestra contro l’amministrazione Emiliano.

“Saremo equidistanti da tutti i candidati scelti, è stato fatto un lavoro capillare mobilitando per la cernita i coordinatori provinciali. Ritengo che i componenti dell’esecutivo regionale possano avere qualche requisito in più per entrare in lista, nel caso di Foggia sia Luigi Miranda che Joseph Spendido”. A sorpresa anche un outsider nella lista, qualcuno che non risiede a Foggia, autorevole, il cui nome nessuno ha voluto anticipare.

Intanto il dibattito infinito sul candidato del centrodestra rimanda la soluzione ai tavoli nazionali: “Salvini sta discutendo, Fitto è un signor candidato- secondo Ursitti- ma per la Puglia c’è una richiesta forte di un candidato leghista”.

Bando alle polemiche anche per il coordinatore provinciale Daniele Cusmai: “Novelli scontento di come vanno le cose? La militanza è importante ma bisogna farlo perché si sente, non perché il partito diventi il proprio comitato elettorale. I territori e i circoli in cui abbiamo nominato commissari e subcommissari devono aprirsi, eravamo un partito al 5% e alle europee in Capitanata abbiamo raggiunto il 28,5%”.

Circa 100 persone da Foggia sono partite per Taranto e Lecce stasera. Oltre a Splendido e Miranda, gli altri possibili nomi per il puzzle completo targato Salvini sono quelli di Marco Trombetta da Cerignola, di Vincenzo Riontino di Zapponeta, Marianna Natale di S. Giovanni Rotondo. Le liste saranno probabilmente ultimate alla fine di febbario.