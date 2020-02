PD. Raffaele Caputo “A Manfredonia serve un nuovo progetto di sviluppo”

, 19 febbraio 2020. “. È stata l’occasione per svolgere un dibattito franco e coerente con quello avviato in questi ultimi mesi, a partire dalla “Festa de l’Unità”, fondato sull’analisi delle criticità emerse durante l’ultima esperienza amministrativa riguardo al rischio di infiltrazioni mafiose, che ha portato allo scioglimento dell’assise consigliare. E con sincerità, il PD ha assunto le proprie responsabilità, senza nascondersi o cercare giustificazioni di sorta, e compiuto un percorso di autocritica. Ora, però, è tempo di voltare pagina, rialzarsi e proiettarsi verso il futuro. È tempo di rimettere al centro la politica per immaginare e proporre una nuova visione di città, prospettare soluzioni ai problemi e alle aspirazioni.

Il Partito Democratico, superata ogni logica correntizia, vuole tornare ad immaginare e proporre una nuova visione di città, tornando a prospettare soluzioni alle numerose problematiche che si pongono con forza agli occhi di tutti. È il momento di mettere in campo il nostro rinnovato impegno per affermare con chiarezza quali sentieri politici percorrere per fronteggiare la crisi occupazionale, come abbiamo dimostrato di saper fare riattivando i forni della Sisecam Vetro grazie al governo della Regione Puglia. Ed è il tempo di ribadire, ove ce ne fosse ancora bisogno, il nostro convinto NO all’impianto Energas e ad ogni progetto di sviluppo che non sia sostenibile ambientalmente e socialmente.

Ecco, a Manfredonia serve un nuovo progetto di sviluppo capace di valorizzare le nuove realtà imprenditoriali esistenti e di attrarne molte altre ancora. Un progetto fondato sulla riqualificazione della zona industriale e portuale, sulla giusta valorizzazione delle ZES e che non metta in concorrenza industria e turismo. Dobbiamo anche trovare il modo più intelligente e innovativo di costruire un’offerta turistica fondata su infrastrutture mature, come il porto turistico, e su nuove infrastrutture, a partire dalla vecchia stazione ferroviaria. Com’è tempo di applicarsi con maggiore efficacia alla risoluzione dei problemi vissuti dalla marineria manfredoniana. E poi dobbiamo compiere un’operazione verità compiuta e approfondita sull’ospedale e sui Comparti. Come abbiamo il dovere di rilanciare la filiera culturale, partendo dalla valorizzazione delle realtà già operanti.

Il Partito Democratico di Manfredonia è pronto ad aprirsi ed a confrontarsi con la città, a riannodare i fili del dialogo con tutte le sue componenti guardando con attenzione ai protagonismi emergenti e offrendo voce e spazio a chi voglia affrontare le nuove sfide al nostro fianco. La composizione più snella del direttivo cittadino, la forte presenza femminile e la giovane età di molti suoi componenti sono i primi, evidenti segnali del nuovo corso che il Partito Democratico di Manfredonia intende avviare e seguire”.

(A cura di Raffaele Caputo, Segretario di Circolo PD Manfredonia)