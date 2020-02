Porto di Manfredonia: crescono le tonnellate in ingresso – uscita: dai cereali ai prodotti chimici (focus)

, 19 febbraio 2020. L’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale ha pubblicato i dati aggregati 2019 sul numero passeggeri e tonnellate di merci in ingresso (I) e in uscita (U) dai porti di. Il totale tonnellate in ingresso ed in uscita cresce del +2,1% rispetto al 2018; le rinfuse liquide decrescono del -0,9%; quelle solide crescono del +5%; le merci varie in colle crescono del +0,8%; il numero di passeggeri locali e traghetti decresce del -0,1%.

Porto di Manfredonia: 2019_ESPO_ Porto di Manfredonia segna, rispetto al 2018, una crescita sia nel totale delle tonnellate movimentate, circa il +30% (movimentate 568.629 tonnellate, ossia circa 129mila in più), che nelle rinfuse solide che crescono del 35.4% e sono rappresentate per lo più da cereali (253.559 tonnellate, +14,5%) e, non ultimo, nel numero degli accosti registrati che toccano quota 230, vale a dire 34 in più rispetto al 2018.

