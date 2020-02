Regionarie Puglia. Ecco i 22 candidati del M5S. Barone “Insieme per continuare”

, 19 febbraio 2020. Daa San Nicandro Garganico, da Accadia a San Severo fino a. Sono 22 (fonte elenco Foggiatoday ), gli aspiranti candidati portavoce del Movimento 5 Stelle, dalla Provincia di Foggia, per le prossime regionali in Puglia.

L’elenco è stato diramato dalla piattaforma Rousseau. Come riporta foggiatoday, si tratta di: Rosa Barone, 42 anni di Foggia, attuale consigliera regionale; Antonio DeFeudis, 33 anni, Foggia; Antonio Conte, 45 anni, Lucera; Francesco Paolo Sebastiano, 57 anni, Foggia; Nicola Corso, 53 anni, San Nicandro Garganico; Leonardo Quarticelli, 46 anni di Orta Nova; Mario Dal Maso, 55 anni, Foggia; Giovanna De Cato, 36 anni, San Nicandro Garganico; Grazia Manna, 34 anni, Troia; Lorenzo Malgieri, 58 anni, Foggia; Luigi Sorace, 48 anni, Foggia; Antonio D’apolito, 50 anni, Manfredonia; Giuseppe Palazzo, 54 anni, Accadia; Guendalina Rosaria Romito, 47 anni, San Severo; Antonella Stefania Niro, 47 anni, San Severo; Vito Gassi, 60 anni, San Severo; Matteo Riccardi, 63 anni, Manfredonia; Salvatore Biancofiore, 62 anni, San Giovanni Rotondo; Rocco Gerardo Perrella, 58 anni, Accadia; Luigi Domenico Giulio Lacci, 52 anni, San Severo; Guglielma Lecce, 31 anni, Foggia; Luca De Marco, 33 anni, Foggia.

“Gli iscritti da almeno sei mesi al Movimento 5 Stelle potranno votare i candidati alla carica di consigliere della propria circoscrizione domani, giovedì 20 febbraio, dalle 10 alle 19, sulla piattaforma Rousseau”. “Saranno scelti gli otto candidati più suffragati, rispettando però l’alternanza di genere.”

ROSA BARONE “INSIEME PER CONTINUARE”. “Ho dato nuovamente la mia disponibilità per la candidatura a consigliera regionale in Puglia. Con grande entusiasmo e passione ho voglia di lavorare ancora per la mia terra, il mio territorio come ho fatto in questi 5 anni. 5 anni che sono volati, ma che mi hanno reso più consapevole della nostre potenzialità ed oggi, con questo bagaglio personale e politico, desidero continuare ad essere portavoce dei miei concittadini. Questa volta possiamo vincere e riuscire ad entrare nelle stanze del potere per legiferare e quindi incidere veramente nella vita dei pugliesi tutti. Quando legiferi può essere determinante e decidere veramente le sorti in sanità, nella gestione dei rifiuti o dei fondi europei, per esempio. La voglia è quella di esserci e lottare per il bene comune, ancora e sempre!!“”, lo ha scritto sui social la consigliera regionale uscente del M5S Rosa Barone.