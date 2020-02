Regionarie M5S. Domani voto sulla piattaforma: qui candidati Manfredonia

. Nel Meetup Movimento 5 Stelle di Manfredonia si sono candidati i due attivisti:, rispettivamente esperti del settore marittimo e trasporti.

Riccardi Matteo, nato a Manfredonia ha 63 anni, Capitano di Lungo Corso, consulente marittimo, esperto di navigazione, gestione in ambito portuale e logistica.

Attivista dal 2011 del Movimento 5 stelle. Dal profilo facebook: “C’è bisogno di nuove leve per scardinare la resistenza delle forze politiche che si sono radicate nella nostra Regione causando l’escalation della malavita, la chiusura di ospedali, disastri ecologici, accoglienza incontrollata, portualità gestita male, fondi europei persi o spesi male, ecc.

Per questo vorrei mettermi in gioco con il vostro supporto al servizio del nostro territorio.”

Guglielma Lecce, nata a Foggia, ha 31 anni, ingegnere delle costruzioni, libera professionista. Ha partecipato con il nostro gruppo in: “Alberi per il futuro” “Giocattoli in movimento” e vari banchetti informativi. Dal profilo Rousseau: “Il mio obiettivo è poter mettere a disposizione della pubblica utilità le mie competenze nel settore civile e dei trasporti. Mi sono già occupata delle questioni relative alla mobilità. Come ormai noto che nel nostro paese non abbiamo ancora un’ infrastruttura adeguata. Vorrei dedicarmi alle questioni dell’alta velocità e degli aeroporti, (per me già oggetto di studio) e dei poli intermodali. Perché i trasporti sono la seconda colonna portante dell’economia. Perché se tutto si muove, tutto funziona“.