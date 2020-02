Regione Puglia, 500 mila per ideare programmi d’area integrati

. La Giunta regionale ha approvato “… l’elaborazione dei progetti preliminari e per le attività di informazione e partecipazione”. Provvedimento che fa parte dei cosiddetti Programmi d’area integrati,su cui è stata impegnata la somma di 500 mila euro. Ratificato anche lo schema di convenzione,per tre anni, con l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio(Asset,già Arem). Struttura tecnica e operativa della medesima Regione Puglia che gestisce le politiche di mobilità, qualità urbana, paesaggio, salvaguardia dai rischi idrogeologici e sismici.

Verrà costituito uno staff multidisciplinare per predisporre e aggiornare le analisi per le zone urbane di riferimento,raccogliere e elaborare informazioni e dati utili alla predisposizione delle iniziative,definire in forma partecipata “la visione di sviluppo integrato dell’area vasta,facilitando le azioni coordinate e coerenti con il programma di sviluppo di concerto con il Dipartimento sviluppo economico regionale e Puglia Sviluppo spa”. Tra l’altro si punta ad accrescere l’integrazione tra Enti locali,mettere in opera interventi finalizzati alla valorizzazione dei territori caratterizzati da particolari situazioni economiche e sociali e culturali nonché programmi di riqualificazione e recupero tramite l’azione coordinata di soggetti pubblici e privati e l’utilizzo degli strumenti finanziari diversificati. Per l’agenzia Asset a firmare il contratto con presidente e assessori regionali sarà l’ing. Raffaele detto Elio Sannicandro,nominato dal presidente Michele Emiliano direttore generale di Asset il 23 settembre 2019,durata 3 anni,trattamento economico equiparato a quello lordo onnicomprensivo previsto per i direttori di dipartimento della Regione.

Sannicandro ex presidente del Coni della Puglia (comitato olimpico nazionale) dal 2001 al 2017,ex assessore allo Sport al Comune di Bari dal 2004 al 2009 e dal 2009 al 2014 con sindaco Michele Emiliano,consigliere nazionale del Coni,in rappresentanza delle regioni del Sud Italia,dal 12 aprile 2017 al 2021.

A cura di Nino Sangerardi, 19 febbraio 2020