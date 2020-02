Regione. Unanimità a pdl per promozione e diffusione “Street Art”

La stessa proposta, in sede consultiva, ha ottenuto il parere favorevole anche dalla V Commissione.Il provvedimento legislativo si pone l’obiettivo di sostenere la Street Art, intesa come forma espressiva di grande impatto visivo in grado di consentire alle amministrazioni pubbliche di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave artistica luoghi e beni delle città, con particolare riferimento alle aree degradate o periferiche. Nella relazione illustrativa della proposta di legge, viene evidenziato che in molte città d’Italia e d’Europa, infatti, questa particolare forma di creatività contemporanea rappresenta anche un forte attrattore di energie vitali e positive (culturali, sociali, soprattutto giovanili) e anche di flussi turistici, dal momento che genera interesse e curiosità complementari a quelli riconducibili ai canonici luoghi della cultura.

Viene ricordato anche che di recente, la Regione Puglia, nell’ambito del programma “La cultura si fa strada”, ha avviato l’attuazione di una innovativa misura incentrata sulla Street Art, attraverso una procedura negoziale rivolta alle amministrazioni pubbliche del territorio regionale per la selezione di interventi artistici da realizzare in luoghi pubblici, che ha riscosso notevole interesse e partecipazione. La legge si propone di sostenere in modo ancor più strutturato, da un lato, la creatività giovanile e, dall’altro, le amministrazioni pubbliche nel difficile compito di riqualificare e rigenerare aree spesso degradate delle nostre periferie. A questo scopo sono indirizzate le disposizioni della proposta di legge destinate agli enti pubblici che vorranno avviare percorsi di rigenerazione di immobili, luoghi e spazi urbani, grazie a interventi di “Street Art” che, per la loro capacità comunicativa e di impatto sul territorio, possono rappresentare un fattore di riqualificazione e valorizzazione di particolari aree delle città. Sono individuate le azioni di sostegno della Regione, con la previsione di contributi da assegnare attraverso specifici avvisi da adottarsi annualmente, a favore di Enti pubblici che promuovano iniziative di realizzazione, valorizzazione e diffusione della Street Art, riservando particolare attenzione alle amministrazioni pubbliche che sapranno coinvolgere artisti o avviare percorsi partecipativi nella individuazione degli interventi da realizzare. All’interno dell’articolato, si stabilisce che i Comuni redigano un elenco degli spazi disponibili, individuati nel rispettivo territorio e destinati a interventi di Street Art.

Inoltre, è previsto che la Regione istituisca un premio “Best Street ArtWork” attribuito annualmente alle migliori opere di Street Art realizzate nel territorio regionale e che proceda alla ricognizione e al censimento degli interventi di Street Art realizzati nel territorio regionale al fine di diffondere la conoscenza attraverso i portali web regionali, anche mediante il loro inserimento nella Carta dei Beni Culturali pugliesi.