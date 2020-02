“Retis”, arresto 5 manfredoniani. Venerdì interrogatori garanzia

, 19 febbraio 2020. Operazione ““: fissati per il prossimo 21 febbraio, dinanzi al Gip, glidei 6 manfredoniani interessati da un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita – all’alba dell’ultimo San Valentino – , daidi Manfredonia. L’esecuzione dell’ordinanza segue l’emissione del provvedimento del Tribunale di Foggia. All’esecuzione delle misure hanno fornito un “prezioso e determinante contributo” i militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Puglia” e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno.

I SOGGETTI DESTINATARI DELLE MISURE. Come indicato dagli inquirenti, a finire “nella rete” degli investigatori: Pacillo Alexander Thomas cl. 86 (per il quale è stato disposta la detenzione in carcere), i coniugi Falcone Michele e Vessio Teresa, cl. 69 e cl. 84 (detenzione ai domiciliari) Contestabile Christian, cl. 94 (domiciliari) e Giandolfi Francesco, cl. 87 (domiciliari). Destinataria della stessa misura cautelare anche una sesta persona, Castrignano Michele, cl. 73, con precedenti di polizia, sottoposto all’Obbligo di Dimora nell’agro del Comune di Manfredonia, poiché risultato essere “uno spacciatore indipendente”, che “trattava la compravendita di piccole partite di cocaina dai 5 ai 10 grammi, solitamente acquistandola a Cerignola, per poi spacciarle sulla piazza di Manfredonia“.

Antidroga a Manfredonia, anche insospettabili con cocaina: 6 arresti (VIDEO OPERAZIONE) Pubblicato da Giuseppe de Filippo su Venerdì 14 febbraio 2020

IL REATO CONTESTATO. Il reato contestato ai destinatari della misura è quello di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso”. Il collegio difensivo è composto tra l’altro dagli avvocati Stefano Pio Perrone e Innocenza Starace, entrambi del Foro di Foggia.

L’OPERAZIONE RETIS “NATA IN SEGUITO ALL’ARRESTO DI UN 20ENNE DI MANFREDONIA”. Come riferito dagli inquirenti: “l’Operazione ‘Retis’, nella Rete, nasce a seguito dell’arresto effettuato il 30 gennaio 2019, nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di cocaina e hashish e di illecita detenzione di armi clandestine e di esplosivi, a carico di Silvestri Pio Giuseppe, 20enne manfredoniano arrestato dagli investigatori della Compagnia di Manfredonia, poiché trovato in possesso, all’interno della sua abitazione, di quasi mezzo chilo di cocaina dall’elevatissimo principio attivo, di tre pistole a salve calibro 9 modificate e rese funzionanti per esplodere munizionamento comune da sparo, quindi da considerarsi armi clandestine, di un ordigno esplosivo (c.d. bombacarta) con miccia innescata, polvere pirica e altra sostanza idonea al confezionamento di ordigni esplosivi, più colpi di vario calibro caricati artigianalmente, numerosi pugnali e coltelli, una balestra, un nunchaku da arti marziali, nonché bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento dello stupefacente, oltre a denaro contante, verosimile provento dell’attività di spaccio. Considerata la giovane età dell’arrestato, la sua poca disponibilità economica, nonché l’assenza di pregiudizi penali, i Carabinieri hanno sin da subito intuito che lo stesso non poteva gestire in proprio quell’ingente quantitativo di droga, bensì che molto più probabilmente la stesse detenendo per conto di altri. Le immediate indagini avviate, quindi, hanno permesso di collegare a soggetti di più elevato spessore criminale, ovvero con quelli finiti ora ‘nella rete’ degli investigatori per i numerosi episodi di spaccio riscontrati in città”.

