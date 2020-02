Successo FIM Cisl nelle elezioni dei rappresentati aziendali alla G&W di Foggia

. “Il brillante successo ottenuto dallaè emozionante e ripaga di tanti sacrifici spesi ogni giornoal fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo risultato ha il sapore di una grandeiniezione di fiducia e di sostegno in questi giorni delicati e non semplici per lafederazione”. Commenta così Milly Campodipietro, Segretaria Generale della FIMCISL di Foggia, i risultati che hanno premiato 2 Rsu FIM su tre, Dario Fatone eMosè Renzullo, ed un Rls presso lo stabilimento dauno. “Soprattutto quest’ultimo dato è il risultato di un grande lavoro di squadra.. Un sentito grazie a tutti i candidati e ai lavoratori che hanno accordato fiducia alla FIM Cisl portandola ad essere la prima sigla sindacale in azienda“ ha aggiunto Milly Campodipietro.