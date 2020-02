Train to be cool, anche a Manfredonia il progetto della Polizia Ferroviaria

, 19 febbraio 2020. Si chiama “”, il progetto nazionale avviato dalla Polizia Ferroviaria nel 2014 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza nelle aree ferroviarie. Anche a Manfredonia il progetto ha preso vita, grazie alla Polfer di Foggia, la Sezione di Polizia Ferroviaria di Foggia che nei giorni scorsi ha presentato nelle aule dell’Istituto Comprensivo “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, l’attività dinnanzi a ragazzi entusiasti e fortemente interessati. L’iniziativa accolta dal dirigente scolastico Francesco Di Palma e dall’insegnante Adriana Piemontese, ha visto fra i relatori la dott.ssa Marianna Quitadamo (manfredoniana) e Pasquale Cioce, che hanno portato la loro testimonianza di poliziotti ferroviari nelle aule delle classi terze della scuola primaria, stimolando con immagini, video e test gli alunni alla consapevolezza dei rischi che spesso si possono correre nello scenario ferroviario, se non ci si comporta correttamente o se non si rispettano le regole per la sicurezza.

fotogallery

Si chiama “Train to be cool”, il progetto nazionale avviato dalla Polizia Ferroviaria nel 2014 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per diffondere nelle scuole la cultura della sicurezza nelle aree ferroviarie

Al termine dell’incontro ai bambini è stata rilasciata una speciale patente di esperto nella sicurezza ferroviaria. E’ il secondo anno inoltre che il Liceo Roncalli di Manfredonia aderisce al progetto, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Roberto Menga e all’insegnante Ermanno Scarano. Fino a questo momento sono stati incontrati 250 studenti. La città sta rispondendo bene alla proposta e gli esperti si dicono disponibili ad incontrare studenti di ogni ordine e grado, qualora vi sia la disponibilità degli istituti e dei dirigenti scolastici. A volte anche una banale spinta al di là della linea gialla in prossimità dei binari o la moda balorda di farsi un selfie sui binari, può portare a rischi o tragedie evitabili se adolescenti e bambini venissero educati alla “sicurezza ferroviaria” a partire sin dalla giovane età. Il progetto è stato fortemente voluto e promosso dal Compartimento di Polizia Ferroviaria di Bari.

A cura di Mariella La Forgia, Manfredonia 19 febbraio 2020