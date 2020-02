“Vola Gino Lisa”, neo presidente è Sergio Venturino. Piemontese “Festeggeremo insieme”

. “Buon lavoro al nuovo presidente del, Sergio: sono sicuro che la sua cultura imprenditoriale caratterizzerà in modo incisivo l’attività di un soggetto civico così appassionato dello sviluppo di Foggia e della Capitanata”. Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria,, congratulandosi per il rinnovo delle rappresentanze dell’organismo che si batte per il rilancio dell’aeroporto civile di Foggia.

“Ho fiducia – ha aggiunto Piemontese – che intraprenderemo un percorso di cooperazione improntata alla concretezza e, il prossimo 13 maggio, festeggeremo assieme il settimo compleanno del Comitato con la novità di un aeroporto finalmente dotato di una pista e di una dotazione finanziaria all’altezza delle ambizioni foggiane e delle funzioni programmate dall’Amministrazione Emiliano”.