Caos ed espulsioni nel M5s, Faro: “Una guerra che non fa bene a nessuno”

E’ giusta l’espulsione di alcuni parlamentari del M5s dopo il “no” al governo Draghi? Il clima nel Movimento è rovente, lo stesso dissenso agitato in Puglia da Barbara Lezzi e Laricchia sull’intesa con il Pd in Regione è deflagrato nelle dinamiche parlamentari, dividendo il M5s.

Maria Luisa Faro, deputata pentastellata di S. Nicandro Garganico, esita a rispondere alla domanda dato che questo è un “momento difficile”, poi aggiunge:

“Sì, ci sta, è comprensibile l’espulsione, anche quelli che non rendicontano avrebbero dovuto essere espulsi da mesi, sebbene sia meno grave rispetto al dissenso sulla linea del partito. La base ha detto “sì” sulla piattaforma Rousseau, il resto che si è scatenato fa parte di problemi atavici del M5s, dall’organizzazione decisa agli Stati Generali al comitato direttivo. Noi dobbiamo esserci, credo che dobbiamo giocare questa partita per le situazioni a seguire, parlo del Recovery plan e della riforma fiscale. A me dispiace degli espulsi, fa male questa guerra, ne usciremo con tanti feriti e spero che avremo la possibilità di ripartire perché questa guerra non fa bene a nessuno”.

Per Giovanni Quarato, consigliere comunale di Foggia, l’ espulsione dei dissidenti dopo la votazione al Senato è “una cosa folle, è folle espellere persone perché hanno espresso una distanza rispetto alla deriva che sta prendendo il M5s”.

“Chi ha votato “no”- dice il portavoce pentastellato- non ha seguito Rousseau ma il risultato delle urne del 2018 che ci ha premiato con 11 milioni di voti. E’ assurdo che sia stato espulso Morra, presidente della commissione antimafia, siamo andati fuori da ogni logica politica. E’ suonato anche come una sorta di avvertimento prima del voto alla Camera” avvenuto ieri sera.

Dal punto di vista dell’organizzazione “è scandaloso che da un anno abbiamo un reggente del partito e questo è molto più scandaloso di una persona che non ha votato per un governo di cui fa parte il partito di Berlusconi. Da questa situazione siamo angosciati, avremo da fare per riportare il Movimento sul giusto binario. In questo momento tira una brutta aria”. Per quanto riguarda l’essere fuori dal Movimento, “si è avviata una procedura, poi ci sarà un’istruttoria di cui vedremo l’esito”.

La consigliera regionale Antonella Laricchia ha salutato Vito Crimi ieri dalla sua bacheca facebook: “Ciao Vito Crimi. Nonostante tutto, grazie per l’impegno profuso”.

“Da questa mattina il M5s non ha più un capo politico -scrive Laricchia- e, non essendo prevista nessuna norma transitoria, neanche un reggente. È stato modificato il nostro Statuto, trasferendo le sue prerogative a un Comitato Direttivo, un organo collegiale che ancora non c’è ma che presto definiremo tutti insieme”. Dopo alcune ore dall’annuncio social di Crimi che puniva i dissidenti, la consigliera ha risposto nei commenti: “In questa tua richiesta, l’ennesima prova d’inadeguatezza di una classe dirigente miope, che sembra vivere su Marte e sta affossando il M5S. E credo che tu sia solo la punta dell’iceberg. Andrebbe punito chi ha maldestramente guidato il M5S, a colpi di arroganza, ad appoggiare un Governo che nulla ha a che fare con la storia e i principi del M5S”.

Il gruppo interparlamentare Pd-M5s-Leu e l’intesa Pd-M5s in Regione Puglia, per citare qualcosa di distante ma di simile, hanno entrambi l’altra faccia della medaglia.

Paola Lucino, 19 febbraio 2021