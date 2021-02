Come creare un portfolio di criptovaluta diversificato – guida 2021

Bitcoin viene considerato uno dei beni con le migliori prestazioni del decennio, superando anche gli strumenti finanziari tradizionali come oro, azioni, e obbligazioni. Bitcoin ha restituito enormi ritorni agli investitori in poco più di dieci anni. Molti investitori istituzionali hanno iniziato ad includere una percentuale dei loro portfolio di investimento, consistenti in obbligazioni, indici, azioni, a beni digitali principali come Bitcoin ed Ethereum.

È un dato accettato che i token di criptovaluta principali come Bitcoin ed Ethereum abbiano restituito enormi ritorni agli investitori in passato. Tuttavia, il mercato di criptovaluta è cresciuto ben oltre la lista dei dieci beni digitali di maggiore importanza. Il mercato della criptovaluta ora incorpora tantissimi utility token, token di sicurezza, token DeFi, token di privacy, token di staking, e altro.

Inoltre, creare un portfolio di criptovaluta solo con Bitcoin ed Ethereum non è sufficiente. Per sfruttare i guadagni massimi di questa industria in crescita, riducendo contempo il fattore di rischio, è necessario diversificare un portfolio che abbia varie criptovalute. In questa guida esploreremo il bisogno di diversificare un portfolio oltre Bitcoin e una delle strategie di diversificazione per un miglior risultato.

Cos’è la Diversificazione del Portfolio di Criptovaluta?

La diversificazione del portfolio di criptovaluta è il processo di spargere i fondi di investimento in diversi progetti di criptovaluta per ridurre il fattore di rischio se uno o più progetti hanno prestazioni scadenti. Lo scopo è quello di creare diversificazione con investimenti in diverse aree/nicchie per ridurre i rischi di investimento totali. Per esempio, gli investitori che hanno investito in Bitcoin nel 2017 lo hanno sperimentato in prima persona quando il prezzo del Bitcoin è sceso drasticamente nel 2018.

L’idea è quella di ridurre il fattore di eventi negativi. Questo si può fare investendo in diversi token, in modo da non perdere il valore totale dei tuoi investimenti. Con questa conoscenza, un investitore intelligente riconosce che è sicuro non mettere tutte le uova in un paniere, ovvero bitcoin.

É importante gestire le tue operazioni di trading su una piattaforma di scambio di criptovaluta affidabile e sicura. Questo aiuta un investitore a migliorare la propria esperienza generale e la diversificazione del portfolio.

Come iniziare la diversificazione del portfolio

Ci sono varie strategie per diversificare un portfolio di criptovaluta. Questo potrebbe includere la creazione di un portfolio considerando diversi fattori a seconda dell’investitore. Abbiamo discusso una delle strategie che un trader può adottare nella creazione di un portfolio, affidandosi a varie caratteristiche dei token fra cui capitalizzazione di mercato, liquidità, stabilità, e funzionalità.

Bitcoin

Seppure un portfolio non dovrebbe essere composto solamente da Bitcoin, la criptovaluta principale dovrebbe detenere una percentuale considerevole del tuo investimento. Uno dei fattori è la tendenza crescente di investimento da fondi di recupero, aziende, istituzioni, e investitori. Inoltre, anche le aziende finanziare maggiori hanno iniziato a offrire diversi servizi che riguardano il Bitcoin.

Il Bitcoin sta inoltre ottenendo l’attenzione degli investitori al dettaglio, dunque catapultando la sua adozione da parte del pubblico generale. Continua ad avere prestazioni migliori rispetto alle opzioni di investimento convenzionali come l’oro nel 2020. Assegnare una percentuale del tuo portfolio di criptovaluta a Bitcoin mitiga i rischi, agendo come un bene sicuro.

Ethereum e token ERC-20

Ethereum continua a detenere il secondo posto nel mercato della criptovaluta. Inoltre, il vero valore di Ethereum è dovuto alla sua abilità di facilitare la creazione di contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate. La sua utilità inerente facilita di conseguenza la creazione di solide basi per la valutazione del suo token nativo, ETH. Anche se ci sono molte altre reti blockchain, Ethereum continua a dominare il settore.

I protocolli ERC-20 sono utility token lanciati sulla rete blockchain Ethereum. Questi token agiscono come funzione di utilità in un panorama che include casi d’utilizzo di settore reali. Molti di questi altcoin hanno trovato successo nei loro progetti di criptovaluta. Per esempio, OmiseGo (OMG) è un token ERC-20 che ha dato ritorni di cinque volte nel 2020. In altre parole, un investimento di $1 nel 2020 equivale ad una valutazione di quasi $5 a Novembre 2020.

Investire in altcoin facilita un trader nello sfruttamento della crescita esponenziale in un periodo relativamente breve. Contemporaneamente, pone minacce di frode, fallimenti di progetto, hack. Ma questi rischi sono mitigati da beni sicuri come Bitcoin. Per maggiori informazioni sul prezzo del Bitcoin e come acquistarlo, clicca qui.

Token di profitto passivo

Simili ai dividendi, alcune criptovalute offrono interesse ai possessori di token. Lo staking è un fenomeno che facilita le ricompense di criptovaluta in cambio della detenzione di criptovaluta in un portafoglio. Oltre alla diversificazione, lo staking ha anche lo scopo di abilitare un profitto passivo dalla detenzione di token di criptovaluta.

Cosmos (ATOM) è un token di criptovaluta che rende un interesse dell’8-10% in cambio di operazioni di staking. Dash (DASH) è un’altra criptovaluta che rende una ricompensa annuale fra il 5% e il 6%.

Criptovalute stabili

Le criptovalute sono conosciute per la loro natura volatile. Seppure la volatilità possa dare vantaggi se gli scambi vengono svolti correttamente, offrono anche un fattore di rischio. Gli stablecoin sono criptovalute usate per mitigare il rischio derivante da altri token. Queste monete sono ancorate al valore di un bene, come una valuta fiat (ad es. USD).

Tether (USDT) è uno degli stablecoin più famosi, ancorato al valore di USD. È consigliabile assicurare una percentuale del portfolio a stablecoin. Questo elimina il fattore di rischio in certa misura.

Conclusioni

La diversificazione è una strategia a cui si affidano gli investitori intelligenti per mitigare i rischi nei mercati tradizionali. I benefici della diversificazione sono ugualmente rilevanti nel settore di criptovaluta. Inoltre, la diversificazione potrebbe avere un ruolo strategico negli investimenti in criptovaluta quando il settore è nella sua fase nascente. Seppur non eliminerà le minacce e non raddoppierà il valore del tuo portfolio, è uno strumento importante quando i mercati subiscono rallentamenti improvvisi. (nota stampa)