Comodi e cool in smart working

Ormai è diverso tempo che non vediamo più l’ufficio: i nostri tacchi giacciono senza senso nell’armadio, i tailleur sono un vago ricordo, le pantofole coprono in modo soffice i nostri piedi, lisci, senza calli, perfetti.

Anzi, no, non perfetti: non vediamo un’estetista da quelli che parrebbero secoli, ergo la pedicure latita da un bel pezzo. E con lei, anche la nostra voglia di alzarci dal letto la mattina non già per andare in ufficio a sfoggiare i nostri nuovi pantaloni e a sorridere sardonicamente di questo o di quel commento dei colleghi, bensì per trovarci in salotto a sbadigliare cercando i migliori modi per scansare la webcam durante l’apice della nostra incalcolabile noia. Ebbene, tutto questo deve finire, perché non possiamo buttarci giù in questo modo.

Dobbiamo recuerare forma e smalto, e questo non può che passare da un restyling del nostro guardaroba. Ovviamente, parliamo del guardaroba da casa, ma non solo.

Nelle prossime righe, qualche consiglio per avere un’aria sofisticata e molto cool in ogni nostra videochiamata lavorativa: le nostre conference call saranno all’insegna della classe e dello stile.

COMODI E COOL: STARE A CASA CON CLASSE

È vero, ce ne rendiamo conto: stare chiusi in casa di certo non ci stimola a migliorare il nostro aspetto, anzi, parrebbe fagocitare tutta l’energia che una volta mettevamo in quelle che oggi ci potrebbero apparire idiozie e la riversa sul divano, tra i barattoli di gelato e una nuova serie su Netflix.

Dato che è ora di dire basta e di recuperare una buona fetta dell’amore per noi stessi, proviamo a sbirciare nell’armadio e buttare (SENZA APPELLO!) quei capi casalinghi che ci fanno apparire, o sentire, brutti e sciatti, senza forma e svogliati.

Felponi, pigiamoni, tute in pile, ciniglia vecchia di decenni: basta.

Largo a tessuti morbidi e caldi, certo, ma anche con un certo stile e una dose di eleganza: cashmere, seta, stampe fiorate o un caldo color panna. Le possibilità sono molte per stare in casa senza dover per forza girare il viso ogni volta che passiamo accanto a uno specchio.

I più noti marchi di biancheria intima sono dei veri assi anche quando si tratta di abbigliamento per la casa, non dimentichiamolo mai.

E se una call lavorativa incombesse? Niente paura: prima di tutto ricordate che il vostro guardaroba non è stato teletrasportato nell’iperspazio come per magia, sta ancora tutto tra le ante del vostro benedetto armadio. Tirate fuori quella camicia in cui vi sentivate di fare faville, perché anche attraverso uno schermo potreste ricevere complimenti e gustosi segnali di ammirazione. Dopodiché, qualora il “pezzo sotto” del vostro completo dovesse essere “casalingo”, non dimenticatevene per alzarvi a prendere un bicchere d’acqua.

Il consiglio in più potrebbe essere quello di abbinare l’abbigliamento casalingo dei pantaloni alla giacca del pezzo sopra, così da ingannare attraverso lo schermo coloro i quali si troveranno a guardarvi. Impossibile trarli in inganno con i pantaloni azzurri in ciniglia di topolino, va da sè.

Insomma, avere cura di noi stessi e della nostra immagine potrebbe essere fondamentale, oggi più che mai! Forza. (nota stampa)