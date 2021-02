Covid Puglia, attesa per nuova ordinanza scuola: nuove restrizioni per variante

Bari, 19/02/2021 – (quotidianoitaliano) C’è grande attesa per l’ordinanza sulla scuola del governatore Michele Emiliano. L’ultima, la numero 41, che prevede l’apertura delle superiori fino al 50% e per le altre scuole la possibilità di scegliere la didattica digitale ingrata da parte dei genitori, è entrata in vigore lo scorso 8 febbraio e resterà valida fino a domani, 20 febbraio. La diffusione della variante inglese in Puglia potrebbe portare a misure più restrittive, nelle prossime ore si conoscerà la decisione della Regione. Intanto il nuovo Governo Draghi è al lavoro per ridisegnare la fine dell’anno scolastico. L’ipotesi è quello di prorogare le lezioni fino al 30 giugno, per recuperare il tempo perso, e di posticipare di una settimana il ritorno in classe a settembre.(quotidianoitaliano)

Secondo quanto riportato da La Repubblica Bari la nuova ordinanza prevederebbe la didattica a distanza per tutti licei (tranne in casi particolari) e la trasformazione degli istituti in centri vaccinali per il personale scolastico. Questo allo scopo di velocizzare il più possibile la vaccinazione ed evitare il dilagare della variante inglese.