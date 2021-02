Foggia. La Sita-Contrap elimini l’obbligo di acquisto online dei biglietti

Foggia, 19 febbraio 2021. “E’ inaccettabile che i passeggeri della Sita-Cotrap siano costretti all’acquisto dei biglietti esclusivamente online. E’ una decisione che lede il diritto alla mobilità dei passeggeri e chiediamo all’azienda di rivedere la sua scelta, pur comprendendo le esigenze eccezionali che la pandemia da Covid detta in questi giorni complicatissimi”.

Lo afferma Giovanni D’Elia Presidente dell’Adiconsum di Foggia.

“Stiamo ricevendo numerose lamentele dopo l’avviso pubblicato dall’azienda con il quale si riporta l’impossibilità di procedere, a partire dal prossimo 22 febbraio, all’acquisto di biglietti di corsa semplice nelle abituali modalità, obbligando gli utenti al solo acquisto online tramite il sito internet della compagnia. La Sita-Cotrap motiva tale decisione per poter conoscere preventivamente il numero di passeggeri, quindi a causa del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria da Sars-Covid-19 e per evitare che a bordo dei mezzi si creino condizioni non conformi. Comprendiamo – aggiunge Giovanni D’Elia – che questa scelta venga presentata come un recepimento di disposizioni normative nazionali o di indicazioni per il contenimento della pandemia, ma questo lede fortemente i diritti di quei consumatori che in numero rilevante risultano impossibilitati o svantaggiati per età, salute o condizione all’acquisto on-line. Va precisato che si tratta di utenti di un servizio a carattere sociale

finanziato dalla Regione Puglia con risorse pubbliche. Le normative emergenziali relative al settore trasporti – rimarca il Presidente Adiconsum di Foggia – non hanno inteso condizionare così direttamene tale aspetto organizzativo dei servizi. Ricordiamo che parliamo di cittadini-utenti abituati a poter usufruire del diritto al servizio della corsa tra due località con una validità temporale ampia, anche superiore alla giornata, ed infatti l’emissione del biglietto non prevede indicazioni di ora e data del trasporto. Tale situazione, inoltre, rischia di creare assembramenti alla partenza di autobus di altre compagnie di trasporto, che sulle stesse tratte non hanno adottato una regola simile.

Chiediamo con forza, a tutela degli utenti e per garantire a tutti il diritto e l’accesso alla mobilità, che la Sita-Cotrap riveda la scelta adottata e che, nell’osservanza tassativa di una temporanea riduzione della capienza degli autobus, provveda alla intensificazione del servizio con l’aumento delle corse”.