“Il Carnevale 2021 a Manfredonia: numeri da primato nazionale”

Funziona e piace, nella forma e nei contenuti. La smart edition del Carnevale di Manfredonia ne ha fatta di strada dal 17 gennaio, quando, in occasione del tradizionale Sand’Andunj Mascker e Sune, fu lanciata da una perspicace intuizione di POP_Officine Popolari.

Un mese che è stato un vorticoso crescendo di adesioni, collaborazioni, entusiasmo e partecipazione che ha ravvivato lo spirito carnascialesco non solo tra gli addetti ai lavori, ma coinvolgendo trasversalmente tutta la cittadinanza, senza limiti di età.

Ognuno, nel proprio piccolo, è protagonista in nome della cultura, del folklore e della creatività, consentendo la valorizzazione e la promozione della kermesse e della città attraverso il mare magnum del web e dei social. L’emergenza Covid 19 non ha fermato l’impetuosità dello scorrere dei coriandoli nel sangue dei sipontini, soprattutto dei più piccoli e giovani che, con centinaia e centinaia di disegni, sketch in vernacolo e saggi sportivi hanno fatto sì che l’edizione 2021 non cadesse nell’oblio, mettendo a rischio la sopravvivenza stessa della manifestazione, rilanciandola con vigore verso il futuro, rimarcando, laddove ve ne fosse ancora bisogno, che non è solo e “semplice” divertimento ed allegria, ma opportunità incredibile di crescita culturale, sviluppo ed economia. Un rito catartico per sfatare il periodo difficile e permettere ad un’intera comunità di ritrovarsi e sentirsi viva come non mai e di riappropriarsi della propria identità e del proprio destino.

Un’edizione smart nel DNA (patrocinata da Comune di Manfredonia, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese) che ha fatto sì che Manfredonia, sui social, fosse tra i Carnevali più attivi e seguiti nel 2021. Secondo i dati di Facebook, ad esempio, la pagina ufficiale del Carnevale di Manfredonia è quella cresciuta di più in fatto di contenuti (ben 106 i post nell’ultima settimana; 77 quelli di Venezia, 38 Viareggio, 14 Putignano, 5 Cento, 1 Acireale) e di interazioni (34mila a fronte dei 51mila di Venezia, 23mila di Viareggio, 14mila di Putignano, 4mila di Cento, 3mila di Acireale). Dati che evidenziano la vitalità e la funzionalità dell’edizione smart di Manfredonia e la grande partecipazione degli utenti.

Un’edizione effettiva che ha avuto anche la tradizionale Gran Parata nella canonica domenica di Carnevale con i maggiori protagonisti del passato, del presente e del futuro della kermesse, con la partecipazione eccezionale di Antonio Stornaiolo (del duo “Toti e Tata”, grazie al Teatro Pubblico Pugliese), “I Forbicioni” (alias Lello Castriotta e Franco Rinaldi) e Giulia Scarano (la web star de “Il Collegio” di Rai2”).

Lo streaming (trasmesso in diretta dal “Coworking Smart Lab” con le scenografia in cartapesta de “Il Sogno di Marilù”), che ha fatto registrare una media di 20mila contatti da tutto il mondo, ha visto per la prima volta la collaborazione univoca ed unanime di tutte le testate giornalistiche e le radio di Manfredonia: “Stato Quotidiano”, “Manfredonianews”, “Ilsipontino.net”, “Radio Manfredonia Centro”, “Manfredonia Tv” e “Rete Smash” (e delle pagine social “Manfredonia Immagini e Parole” e “Manfredonia Bella”). Ed in vista della Pentolaccia, come da tradizione degli ultimi anni, domenica dalle ore 18 sarà trasmesso in streaming anche il “Gran Galà delle Premiazioni” per rendere omaggio a tutti i protagonisti dell’edizione 2021 con ospiti ed esibizioni artistiche.

POP – OFFICINE POPOLARI – Manfredonia