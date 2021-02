Ischitella, Covid: 2 cittadini negativi, resta un solo positivo

Gargano 19 febbraio 2021. Il sindaco di Ischitella, Carlo Guerra, in un comunicato sul suo profilo Facebook, fa sapere che ad oggi nella cittadina c’è un solo cittadino positivo al Covid-19. “Buone Notizie! – ha esultato il primo cittadino – Una sola persona positiva ma è ricoverata da tempo in un istituto. Continuiamo così!!! Sempre massima attenzione, rispetto delle regole e prudenza. L’incubo non è finito, muoviamoci solo se necessario e, comunque, sempre protetti.”