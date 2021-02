Iss: Incidenza del Covid cresce nelle fasce più giovani, cala per gli over 80

Il presidente Iss Silvio Brusaferro durante la Conferenza stampa di oggi sull’analisi dei dati del monitoraggio Regionale della Cabina di Regia:

“Nelle fasce di età più giovani c’è una leggera ricrescita dell’incidenza, che si vede anche in altri paesi e su cui è importante approfondire.Nella fascia di età sopra gli 80 anni invece c’è un calo, un primo segnale che ci mostra l’importanza di aderire alla campagna vaccinale”.

A proposito di varianti, in una circolare del Ministero della salute del 15 febbraio si risponde alla domanda: “I test che si usano attualmente sono in grado di rilevare le varianti?”

“In linea generale, i test diagnostici attualmente in uso funzionano correttamente. Il Ministero della Salute raccomanda l’uso di test molecolari non esclusivamente basati sul gene S.

Si può ricorrere ai test antigenici, ma per le eventuali conferme sono necessari i test antigenici non rapidi (di laboratorio) o quelli rapidi con lettura in fluorescenza (cioé letti con apposite apparecchiature), che garantiscano alta specificità e sensibilità.

Per potere distinguere se un’infezione è determinata da una variante, è necessario un test specifico altamente specialistico che è detto “sequenziamento”, tramite il quale si determina la composizione esatta del genoma del virus. Il sequenziamento non è un’analisi a disposizione del pubblico, ma è un tipo di test che viene effettuato solo in centri specializzati per motivi di sanità pubblica”.