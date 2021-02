La parlamentare Rosa Menga espulsa dal M5s dopo la dichiarazione di voto

“Ho ricevuto una mail che mi ha comunicato la mia espulsione dal gruppo M5s della Camera. Ho fatto una dichiarazione di voto per spiegare perché sarei uscita dall’aula della Camera al momento del voto di fiducia. Ho messo in discussione l’esito su Rousseau e la legittimità della persona che ha indetto quella votazione, Vito Crimi”.

“La punizione per me è scattata perché ho spiegato, perché non volevo che passasse il messaggio che mi ero presa n giorno di vacanza. Io con Lega, Fi, Iv, senza un accordo programmatico scritto che ci tuteli non ci vado. Nella mia dichiarazione di voto ho ricordato qual è il M5s di cui vado fiera, quello in cui mi sono candidata nel 2018. Si vuol fare piazza pulita di qualunque pensiero difforme. Mi troverete sempre dalla vostra parte per difendere le ragioni per cui siamo stati eletti, il contenitore assume poca importanza se si viene buttati fuori, le persone e i capi politici vanno e vengono, le idee restano”.