L’Ordinario Militare Marcianò visita la Capitaneria di Porto di Manfredonia

Manfredonia, 19 febbraio 2021. Nella mattinata di oggi il Monsignor Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, accompagnato dai cappellani militari Don Vincenzo e Don Giuseppe, si è recato, per una visita ufficiale presso la sede della Capitaneria di Porto di Manfredonia. Ad accogliere l’alto prelato, il Capitano di Fregata Giuseppe Turiano, Capo del Compartimento Marittimo di Manfredonia unitamente ad una piccola rappresentanza di militari in servizio presso il Comando e una piccola rappresentanza dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

La breve visita, caratterizzata delle inevitabili misure per prevenire il rischio del contagio, è stata l’occasione per l’inaugurazione e la benedizione della stele dedicata alla Santa Barbara, Santa Patrona della Marina Militare, posizionata nei pressi dell’ingresso della sede

centrale.

Monsignor Marciano’, dopo la benedizione a tutto il personale ed una breve visita presso la sede della Guardia Costiera ha avuto parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto dagli uomini e le donne della Capitaneria di porto in particolare per il servizio prestato verso l’intera comunità portando la propria solidarietà e il suo personale conforto a tutte le famiglie in questo particolare periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria in atto. A conclusione della visita, è avvenuto il tradizionale scambio dei crest a ricordo della giornata odierna