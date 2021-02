Manfredonia, Antonio e Annarita Calvano inventano “Bee Creative”

Manfredonia, 19/02/2021 – (corrierepl) Due fratelli di Manfredonia, hanno saputo unire i loro studi, le loro passioni, i loro obiettivi, alla loro familiarità, dando vita ad una attività in continua evoluzione. Stiamo parlando di Annarita e Antonio Calvano e del loro studio “Bee Crative”. Ma, vediamo chi sono Antonio ed Annarita. E cos’è “Bee Creative”. Antonio (classe 1980) è un fotografo specializzato in fotografia naturalistica, in particolar modo avifauna e ritratto artistico ambientato.

Annarita (classe 1991) è una graphic designer e illustratrice, specializzata in digital painting.

Antonio, diplomato ragioniere, studia fotografia da autodidatta da altre 20 anni. Annarita è laureata in progettazione e arti applicate, indirizzo di specializzazione graphic design. La loro attività nasce circa 3 anni fa dall’idea comune di diffondere una visione artistica sul nostro territorio. Antonio ha avuto un’attività commerciale di vendita al dettaglio per più di 20 anni, ma la passione per la fotografia, e, con essa, l’idea di farla diventare un lavoro, non l’hanno mai abbandonato. Dopo un breve periodo vissuto nelle Highland scozzesi, ritorna in Italia con una visione diversa della vita.(corrierepl)