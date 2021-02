Lettera inviata a StatoQuotidiano.it da una ragazza di Manfredonia, che di seguito riportiamo

Buon pomeriggio. Sono una ragazza di Manfredonia, una delle tante che assieme ai suoi coetanei viene etichettata molto spesso come “incivile”. Noi ragazzi veniamo sempre accusati, spesso anche giustamente, per ciò che facciamo e peggio ancora per ciò che siamo soliti lasciare nei posti nei quali passiamo il nostro tempo. Fin qui tutto bene.

È giusto denunciare. Ciò che non è giusto è accusare con commenti molto stesso fin troppo pesanti un’intera generazione. Commenti che sul vostra vostra pagina non vengono mai in qualche modo “fermati”. Ho dovuto leggere parole prive di ogni tipo di riflessione, accuse e insulti di ogni tipo. Qualcuno ha persino avuto il coraggio di affermare che il nostro denaro (he utilizziamo nei modi più scorretti) provenga dalla prostituzione. Non vi sembra troppo?

Abbandoniamo il caro vecchio concetto del “non bisogna fare di tutta l’erba un fascio” perché sarebbe davvero troppo da chiedere probabilmente. C’è qualcosa però che non posso fare a meno di chiedere: correttezza. Voi in primo luogo dovreste contenere i commenti. Voi dovreste impegnarvi nel diffondere tutte le notizie e tutti gli atti d’inciviltà, visto che mi sembra vi stia così tanto a cuore.

Arrivo al punto: la foto che vi alleggherò mostra un comportamento a cui ho assistito più volte e in più luoghi della nostra città.

Sicuramente non ad opera dei ragazzi e sapete perché? Perché queste azioni hanno l’unico scopo di allontanare i ragazzi e di non permetter loro di riunirsi. Motivo più che giusto vista la situazione.

Tuttavia, mi dispiace doverlo dire ma il fine non sempre giustifica i mezzi. Non in questo caso. Eppure sapete come mi tocca ancora leggere? Altri commenti nei quali veniamo accusati noi ragazzi, ancora una volta. Non credo serva aggiungere altre parole. Ancora una volta, buona giornata!

(Una ragazza di Manfredonia, 19 febbraio 2021).