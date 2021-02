Puglia, bando ristori: stanziati 20 mln per imprese rimaste chiuse

Bari, 19/02/2021 – (monopolitimes) Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e Patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per Tutti Raffaele Piemontese comunica che è finalmente attivo e si chiuderà il 1° aprile 2021 il Bando Ristori della Regione Puglia, destinato alle imprese che sono state costrette a rimanere chiuse nella settimana tra l’8 ed il 14 dicembre 2020, con l’estensione della zona arancione a 20 Comuni delle province di Foggia, Barletta-Andria-Trani e di Bari. Le imprese beneficiarie dei 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Puglia sono quelle che svolgono attività di ristorazione con somministrazione, gli agriturismi, le gelaterie e pasticcerie, i bar e altri esercizi simili senza cucina, oltre agli alberghi localizzati nei 20 Comuni interessati dall’ordinanza n.448/2020 e, cioè: Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia e Zapponeta, per la provincia di Foggia; Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola per la provincia BAT; Altamura e Gravina di Puglia, per la provincia di Bari. (monopolitimes).