Carfagna: “Tutti gli investimenti sul Porto di Manfredonia e Gargano”

MANFREDONIA (FOGGIA), 19/02/2022 – “Il primo obbiettivo è aprire i cantieri e cominciare a realizzare le opere previste.

Abbiamo inserito nella Missione 5 del Pnrr investimenti per 630 milioni di euro da destinare al potenziamento delle infrastrutture di collegamento delle Zes con le aree industriali e le reti ferroviarie connesse. La “Quota Puglia” di questi investimenti è davvero significativa: 8,7 milioni per l’area industriale di Brindisi; 9,1 milioni per Lecce; 8,1 milioni per l’area industriale di Taranto e 50 milioni per il porto; 41 milioni per il porto di Manfredonia, per un totale di 117 milioni di euro in questa regione e complessivi 191 milioni nelle due Zes.

Inoltre, i porti di Brindisi, Manfredonia e Taranto figurano nel Piano Complementare al Pnrr come asset strategici per il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo e quindi sono beneficiari di 259 milioni di euro per realizzare una migliore accessibilità marittima e innovazioni per affrontare le sfide del cambiamento climatico.

Il porto di Brindisi si avvarrà di 88 milioni di euro, mentre quelli di Manfredonia e Taranto saranno destinatari di investimenti aggiuntivi rispettivamente per 80 e 91 milioni di euro. In Puglia sono previsti tre interventi di grande rilievo: 300 milioni per la strada a scorrimento veloce del Gargano, 50 milioni per la Poggio Imperiale – Candela, 608 milioni per il progetto di riassetto della linea ferroviaria di Bari Nord”

Lo ha spiegato Mara Carfagna, ministra per il Mezzogiorno in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno.